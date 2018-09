37 ofiar śmiertelnych. Tragedia na Hokkaido

Do 37 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które w czwartek nad ranem nawiedziło południową część japońskiej wyspy Hokkaido - poinformowały władze kraju.

Jeden cyklon za drugim. Na oceanach dużo się dzieje - 08-09-2018 Trwa sezon huraganowy na Atlantyku i Oceanie Spokojnym. Depresje tropikalne, burze, huragany - dokładnie widać je na zdjęciach satelitarnych. czytaj dalej

Pozbawieni prądu i wody

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w mieście Atsuma. Zginęły tam 33 osoby. Służby ratunkowe, które nadal przeszukują gruzy zawalonych w wyniku trzęsienia ziemi budynków, informują o dwóch osobach zaginionych.

Trzęsienie spowodowało ogromne szkody na wyspie. Dwa dni trwało przywracanie prądu, którego pozbawionych zostały niemal 3 miliony ludzi. Zakłócony został transport zarówno lądowy, jak i powietrzny.

Wstrząsy wywołały lawiny błotne, które zniszczyły wiele domów, a także sparaliżowały transport. Wielu mieszkańców nie ma jeszcze dostępu do bieżącej wody.

Skutki trzęsienia odczuwają japońskie firmy. Toyota planuje w poniedziałek wstrzymać pracę w 16 z 18 fabryk. Tego dnia zostanie też podjęta decyzja, czy zatrzymanie produkcji będzie przedłużone.

Trzęsienie ziemi w Japonii (Małgorzata Latos/PAP/Reuters)

Kolejna tragedia

Uszkodzone budynki, osuwiska. W Ekwadorze zatrzęsła się ziemia - 07-09-2018 Epicentrum trzęsienia znajdowało się w odległości 94 kilometrów na południe od miasta Ambato. Wstrząsy odczuwalne były w stolicy Ekwadoru - Quito. czytaj dalej

Możliwe kolejne wstrząsy

Była to druga w mijającym tygodniu katastrofa w Japonii. We wtorek w południowo-zachodnią część kraju uderzył tajfun Jebi, najpotężniejszy w tym rejonie od 25 lat. W niektórych miejscach odnotowano najwyższe fale od 1961 roku. Tajfun zabił 11 osób, a ponad 600 zostało rannych. Tam także doszło do ogromnej awarii prądu, a zniszczeniu uległy setki domów.

Na międzynarodowym lotnisku New Chitose przywrócono ruch samolotów.

Przedstawiciele japońskich służb meteorologicznych ostrzegają przed możliwym wystąpieniem kolejnych wstrząsów sejsmicznych, również bardzo silnych. W niedzielę mogą wystąpić opady deszczu, co może wywołać nowe spływy błotne.