41 przypadków w Chinach. WHO ostrzega przed nowym koronawirusem

Znaleźli "próbki gwiazd" na Ziemi. Są starsze od Słońca - 14-01-2020 Naukowcy znaleźli najstarsze kosmiczne próbki na Ziemi. Gwiazdy, z których pochodzą, mogły powstać nawet siedem miliardów lat temu. - To jedno z najbardziej ekscytujących badań, nad którym pracowałem - mówi Philipp Heck główny autor artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym "PNAS". czytaj dalej

41 przypadków zapalenia płuc wykryto w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Jeden pacjent zmarł. Wstępne badania laboratoryjne wykazały, że odpowiedzialny za to może to być nowy typ koronawirusa. Koronawirusy (MERS-CoV) powodują ciężkie zakażenia dróg oddechowych u ludzi. W przebiegu choroby może dojść do ostrego zespołu niewydolności oddechowej.

W poniedziałek władze Tajlandii poinformowały, że objęły kwarantanną Chinkę z objawami pasującymi do tych wywołanych przez nowy typ koronawirusa. Podano, że to pierwszy raz, kiedy wykryto go poza Chinami.

- Według informacji, jakimi dysponujemy, możliwe, że dochodzi do zakażenia się wirusem pomiędzy ludźmi, potencjalnie wśród rodzin - powiedziała Maria Van Kerkhove, szefowa działu chorób nowo występujących WHO.

WHO przekazała wytyczne

Niektóre typy koronawirusów mogą wywołać mniej poważne choroby, inne - jak ten, który wywołuje SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) - są o wiele groźniejsze.

WHO we wtorek przekazała szpitalom na całym świecie wytyczne dotyczące kontroli zakażeń w przypadku rozprzestrzeniania się nowego wirusa. Van Kerkhove powiedziała, że nie ma specyficznego leczenia nowego wirusa, ale można wykorzystywać leki antywirusowe.