504 nowe przypadki koronawirusa poza Chinami. Największy wzrost od ponad miesiąca

Epidemia koronawirusa "nie zatrzyma się na obecnym etapie" - 25-02-2020 Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 rozszerza się na coraz więcej europejskich krajów. Najtrudniejsza sytuacja jest we Włoszech, ale tylko jednego dnia pierwsze przypadki zakażenia odnotowała Chorwacja, Austria i Szwajcaria. Zdaniem dr Anety Afelt z Uniwersytetu Warszawskiego "koronawirus na pewno dotrze do naszego kraju".

Na całym świecie odnotowano 81 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem. Najwięcej przypadków pojawiło się na terenie Chin kontynentalnych - 78 064. Jeśli chodzi o obszary poza Chinami, to na drugim miejscu pod względem liczby zakażeń SARS-CoV-2 znajduje się Korea Południowa, gdzie zakażonych jest 1146 osób.

Na statku Diamond Princess, który aktualnie cumuje w Japonii, potwierdzono 691 przypadków zakażenia koronawirusem. Statek ten w statystykach traktuje się jak osobne terytorium. We Włoszech liczba zakażonych sięgnęła 323, a w Japonii - 161.

Od momentu wybuchu epidemii do 25 lutego włącznie poza Chinami stwierdzono 2933 przypadki zakażeń. Do listy krajów dotkniętych chorobą dołączyły we wtorek: Chorwacja, Austria, Szwajcaria i Algieria.

Na całym świecie życie w wyniku choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa straciły 2764 osoby. We Włoszech liczba ofiar śmiertelnych wzrosła we wtorek do 11. Na terenie Chin kontynentalnych odnotowano 52 kolejne zgony.

O ile dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco, o tyle wykresy aktualizowane są z dnia na dzień.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Gdzie umiera najwięcej osób?

Największą śmiertelnością cechują się przypadki w Chinach. Zmarło tam już 2715 osób. Poza Chinami koronawirus zebrał największe śmiertelne żniwo w Iranie, gdzie zmarło 16 osób. W Korei Południowej koronawirus zabił 12 osób. Zmarło czworo pasażerów ze statku Diamond Princess.

Największe żniwo koronawirus zebrał 23 lutego, kiedy zmarło 158 osób. Wtedy odnotowano również największy skok w rosnącej śmiertelności, ponieważ dzień wcześniej wirus zabił sto osób. Wysoka śmiertelność z powodu koronawirusa została zanotowana też 12 lutego (146 ofiar), 14 i 15 lutego (po 143 ofiary) oraz 18 lutego (136 ofiar).

Z 23 lutego (kiedy zarejestrowano 158 zgonów) na 24 (kiedy zmarło 81 osób) zarejestrowano największy spadek w dziennym bilansie ofiar. Różnica ta wyniosła 77 przypadków. 25 lutego zmarły 64 osoby.

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Trendy w liczbie zakażonych

Według danych najwięcej nowych przypadków koronawirusa na całym świecie, w tym w Chinach, pojawiło się 12 lutego. Zakażenie wykryto wtedy u ponad 14 tysięcy osób. Od tego dnia do 15 lutego obserwowano stopniowy spadek liczby nowych zakażeń. Liczba nowych zakażonych wzrosła nieznacznie 16 lutego, potem znów zaczęła spadać, by wzrosnąć 20 lutego. 24 lutego trend znów zaczął mieć tendencję wzrostową. 23 lutego potwierdzono zakażenia u 554, a 24 lutego 883 osób. 25 lutego odnotowano 910 nowych przypadków zakażenia.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Liczba nowych przypadków poza terytorium nadal Chin rośnie. Najbardziej gwałtowny wzrost nastąpił z 21 lutego (kiedy odnotowano 173 zakażonych) na 22 lutego (kiedy koronawirusa zdiagnozowano u 330 osób). Podobny skok nastąpił z 24 lutego (374 przypadki) na 25 lutego, kiedy koronawirusa stwierdzono u 504 osób. To jak do tej pory najwięcej od 23 stycznia.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Prawie 50 tysięcy osób w szpitalach

Aktywne przypadki zakażonych koronawirusem to całkowity bilans uzyskiwany po odjęciu zmarłych i wyzdrowiałych osób.

Szacuje się, że obecnie zainfekowanych jest 48 078 pacjentów. U ponad 39 tysięcy choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 82 procent przypadków. Stan 8850 pacjentów (18 proc.) jest poważny lub krytyczny.

Aktywne przypadki (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

"To szybko narastająca epidemia"

Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Christian Lindmeier powiedział we wtorek, że "kraje muszą być przygotowane na to, że wirus dosłownie puka do ich drzwi."

Jak powiedział Bruce Aylward, szef misji WHO-Chiny, kraje na całym świecie, w których do tej pory nie odnotowano przypadków koronawirusa, muszą zmienić sposób myślenia, aby przygotować się do wybuchu epidemii i być gotowe do szybkiej reakcji.

- Władze powinny przygotować łóżka szpitalne, strefy izolacyjne i respiratory dla ciężkich przypadków - wyliczał Aylward. - To szybko narastająca epidemia, z którą musimy się bardzo szybko uporać, aby zapobiec pandemii - dodał.

W poniedziałek przedstawiciele (WHO) uspokajali, że koronawirus "nie wymknął się spod kontroli" i "nie powoduje śmierci na szeroką skalę".

- Używanie słowa "pandemia" nie pasuje do faktów - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Musimy się skupić na powstrzymaniu rozprzestrzeniania wirusa, przygotowując się do potencjalnej pandemii - dodał.

Szef WHO skomentował także rosnącą liczbę przypadków w Iranie, Korei Południowej i we Włoszech. - Te przypadki są głęboko niepokojące - powiedział Ghebreyesus.

Liczba osób, które wyzdrowiały, jest obecnie szacowana na 30 165. Po 18 lutego liczba wyzdrowień stała się większa niż liczba nowych zakażeń.