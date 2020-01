Flammagenitusy, suche burze, ogniste tornada. Pożary tworzą w Australii nowy mikroklimat - 04-01-2020 Z powodu potężnych pożarów nad Australią zaczęły pojawiać się niebezpieczne chmury flammagenitus, niosące ze sobą trudne do przewidzenia burze. Miejscami w kraju panuje już swoisty groźny mikroklimat. czytaj dalej

Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych powodzi, jaka nawiedziła Indonezję, wynosi 53 osoby. Jedną osobę uważa się za zaginioną - poinformował w sobotę rzecznik agencji ds. walki ze skutkami klęsk żywiołowych i katastrof Agus Wibowo.

Z przedstawionych przez agencję danych wynika, że 173 064 obywateli zmuszonych było do opuszczenia swych domów w Dżakarcie. Ogromne obszary tego największego miasta w Azji Południowo-Wschodniej są zalane. W ponad 10-milionowym mieście nie działa kolej miejska, przerwane zostały dostawy prądu.

Bardzo obfite, ale może nie największe

W piątek Służba Meteorologiczna, Klimatyczna i Geofizyczna Indonezji (BMKG) podała, że ulewne deszcze, które nawiedziły stołeczną metropolię wraz z terenami podmiejskimi w nocy z wtorku na środę, były największymi opadami w historii Indonezji od czasu zainicjowania pomiarów w 1866 r.

BMKG wydała zarazem ostrzeżenie przed dalszymi opadami. W jej ocenie globalne zmiany klimatyczne są odpowiedzialne za obecne anomalie pogodowe. Deszcze potrwają jeszcze co najmniej do połowy lutego. Szczyt opadów ma przypaść na okres od 11 do 15 stycznia.

Poprzednia tragiczna powódź w Dżakarcie i okolicach miała miejsce w 2007 roku. W jej wyniku zginęło 50 osób, a 320 000 musiało opuścić swe domostwa.