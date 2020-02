Leczenie koronawirusa. Koktajl z leków na HIV i grypę dał "znaczną poprawę" - 03-02-2020 U zakażonej nowym koronawirusem 70-letniej pacjentki w Tajlandii zaobserwowano znaczną poprawę stanu zdrowia w ciągu 48 godzin po podaniu leków na wirusa HIV i grypę. Badanie na obecność koronawirusa w jej organizmie dało wynik negatywny. Poprawę stanu zdrowia zaobserwowano też u innego pacjenta. czytaj dalej

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że we wtorek odnotowano kolejny rekord dzienny liczby ofiar śmiertelnych. Z powodu koronawirusa jednego dnia zmarło 65 osób, co zwiększyło całkowity bilans do 493. Głównie były to osoby z centrum epidemii - Wuhanu - oraz jego okolic. Zakażone są ponad 24 tysiące osób.

Do tej pory poza terytorium Chin kontynentalnych pojawiły się dwa przypadki śmiertelne. We wtorek w Hongkongu zmarł 39-letni mężczyzna, który zakaził się wirusem w Wuhanie. Druga ofiara zmarła w ubiegłym tygodniu na Filipinach.

Jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem z Chin?

Kolejne przypadki zakażenia w Hongkongu

Na razie nazywa się 2019-nCoV. Niedługo powinno się to zmienić - 05-02-2020 Koronawirus z Chin nie otrzymał jeszcze swojej oficjalnej nazwy, ale w ciągu najbliższych dni powinno się to zmienić. Pracuje nad tym zespół naukowców z Uniwersytetu w Teksasie. Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), problemy mogą stwarzać też jednak oficjalne terminy. czytaj dalej

Carrie Lam, szefowa administracji Hongkongu (region administracyjny Chin), poinformowała o trzech kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zachorowań wzrosła tam do 21.

- Trzech pacjentów nie przebywało poza Hongkongiem w okresie inkubacji wirusa (14 dni). Nie jest znane źródło zakażenia tych osób. Te trzy przypadki budzą niepokój, ponieważ mogą świadczyć o tym, że w Hongkongu dochodzi do przenoszenia wirusa z człowieka na człowieka - powiedziała.

Na terenie Hongkongu potwierdzono we wtorek pierwszy przypadek śmiertelny w wyniku zakażenia koronawirusem. To druga osoba, która zmarła poza Chinami kontynentalnymi.

Zakażeni na wycieczkowcu

30 próbek, 24 godziny analiz, 12 naukowców. Tak bada się, czy Polacy mają koronawirusa - 05-02-2020 Polskie Ministerstwo Zdrowia podało w środę, że w żadnej z badanych próbek pochodzących od Polaków, którzy wrócili z Wuhanu, nie stwierdzono obecności koronawirusa. Według relacji dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZ-PZH) Grzegorza Juszczyka, nad analizą materiału pracowała grupa 12 naukowców w laboratorium o najwyższym standardzie bezpieczeństwa. czytaj dalej

Jak podał japoński minister zdrowia Katsunobu Kato, w porcie Jokohama na poddanym kwarantannie statku wycieczkowym Carnival Corp Diamond Princess stwierdzono obecność koronawirusa u dziesięciu osób . Wśród 3711 poddanych kwarantannie pasażerów są Polacy.

Liczba zakażonych może wzrosnąć wraz kolejnymi badaniami wśród pacjentów i załogi. Zainfekowani mają być przetransportowani do placówki medycznej. W ten sposób liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w Japonii wzrosła do 22.

Także z wycieczkowca World Dream w Hongkongu zejść na ląd nie może prawie cztery tysiące pasażerów i członków załogi. Statek zakotwiczył w Hongkongu w środę po tym, jak odmówiono mu wpłynięcia na terytorium Tajwanu. Według lokalnych mediów, wszyscy pasażerowie i załoga zostali poddani kontroli medycznej.

Czesi ewakuowani z Wuhanu

Kilka dni temu, Czesi, podobnie jak obywatele innych europejskich krajów zostali ewakuowani z Wuhanu. Jak poinformowali lekarze, pięciu Czechów, którzy przylecieli do kraju z niedzieli na poniedziałek, nie ma objawów zakażenia.

Kristyna Hermannova z kliniki chorób zakaźnych i tropikalnych szpitala Nemocnice Na Bulovce w stolicy kraju Pradze przekazała, że przebywające na 14-dniowej kwarantannie osoby nie będą poddawane dalszym testom, jeżeli nie wystąpią u nich objawy zakażenia.

Kwarantanna na Syberii

W Tiumeniu na Syberii wylądowali w środę rano polskiego czasu pierwsi obywatele Rosji i cudzoziemcy ewakuowani z ogniska koronawirusa. Samolotem wojskowym przybyło około 80 osób.

Towarzyszą im lekarze i wirusolodzy ministerstwa obrony Rosji. Ewakuowani mają przejść dwutygodniową kwarantannę. Ośrodek leczniczy został dodatkowo wyposażony.

Rosjanie i obywatele innych narodości ewakuowani z Wuhanu

Tysiące zakażonych

Dotychczas potwierdzono 24,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem. Oprócz Chin obecność wirusa potwierdzono też w Tajlandii (25 przypadków zakażenia), Singapurze (24), Japonii (22), Hongkongu (21), Korei Południowej (16), Australii (13), Niemczech (12), Stanach Zjednoczonych i Tajwanie (po 11), Makau i Malezji (po 10), Wietnamie (osiem), Francji (sześć), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (pięć), Kanadzie (cztery), Indiach (trzy), Rosji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Filipinach (po dwa), w Nepalu, Kambodży, Belgii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji i na Sri Lance (po jednym przypadku).

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

"Wygramy tę wojnę"

- Mamy możliwości i pewność, że w końcu wygramy tę wojnę - powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi.



Zaznaczył, że wskaźnik śmiertelności koronawirusa wynoszący mniej niż 2,1 procenta jest znacznie niższy niż w przypadku innych dużych epidemii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła wirus światowym zagrożeniem. Mimo to stwierdziła, że nie można jeszcze mówić o pandemii spowodowanej nowym koronawirusem.

Problemy gospodarcze

Na epidemii koronawirusa znacznie ucierpiała chińska gospodarka. Mnóstwo fabryk jest zamkniętych, miasta są odcięte od świata, a podróżowanie do i z Chin jest bardzo ograniczone. We wtorek w regionie Makau, władze nakazały lokalnym kasynom zawieszenie działalności. To największe centrum hazardowe świata. Częściowo opustoszał Pekin, ponad 20-milionowa stolica Chin.

Puste ulice Pekinu (PAP/EPA/WU HONG)

Cykl reprodukcyjny koronawirusa (Adam Ziemienowicz/PAP/Reuters)

Prośby o pomoc

Koronawirus z Chin. Odpowiadamy na Wasze pytania - 01-02-2020 Przypadki koronawirusa z Wuhanu potwierdzane są w kolejnych krajach. Z tego powodu pojawia się wiele pytań. Na antenie TVN24 odpowiadają na nie specjaliści. czytaj dalej

Pekin skrytykował amerykańskie ograniczenia w podróżowaniu i wezwał Waszyngton do zwiększenia wysiłków na rzecz pomocy Chinom.

Kilka krajów, w tym Australia i Nowa Zelandia ewakuowały swoich obywateli z Wuhanu. Władze Stanów Zjednoczonych podały, że w czwartek mogą zorganizować dodatkowe loty ewakuacyjne dla obywateli przebywających w tym mieście.

W Rosji ma powstać obszar kwarantanny dla obywateli ewakuowanych z Wuhanu.

W Wuhanie w 10 dni zbudowano pierwszy szpital dla ofiar koronawirusa, do którego trafili już pierwsi pacjenci. W związku z rosnącą liczbą zakażonych, władze miasta zdecydowały o przekształceniu w szpitale 11 budynków, w tym sali gimnastycznych czy ośrodków wystawowych oraz sportowe. Po ich przebudowie, która według planów ma się zakończyć w środę, będą mogły pomieścić 10 tysięcy pacjentów.