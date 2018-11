71 ofiar śmiertelnych pożarów. Przeczesywanie zgliszczy nadal trwa

Cyklon Gaja uderzył w Indie. Ofiary śmiertelne i zniszczenia - 16-11-2018

Do południowych Indii dotarł cyklon Gaja, który przyczynił się do śmierci co najmniej 11 osób. Żywioł zniszczył też wiele budynków. Konieczna była ewakuacja ponad 80 tysięcy mieszkańców zagrożonych regionów. czytaj dalej