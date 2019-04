"Absolutnie anormalne" powodzie w Rio de Janeiro. Chaos na ulicach

Raj zalany wodą. Powodzie błyskawiczne na Krecie - 08-04-2019 Intensywne opady deszczu od kilku dni nękają Grecję. Sytuacja najgorzej wygląda na Krecie, gdzie w wyniku ulew pojawiły się powodzie błyskawiczne. To już trzecia powódź od połowy lutego na tej wyspie. czytaj dalej

Jak podał portal globo.com, w Rio de Janeiro zginęło siedem osób. Policja w taksówkach zakopanych pod zwałami błota znalazła ciała kobiety, dziecka i mężczyzny. Dwie dorosłe siostry zamieszkujące jedną z faweli zginęły po tym, jak ich mieszkanie zalała fala błota. Kolejne ofiary odnotowano na terenie dzielnic Santa Cruz i Gavea.

Burmistrz Rio de Janeiro Marcelo Crivella nazwał sytuację panującą na ulicach "absolutnie anormalną" i "kryzysową".

Trzykrotnie przekroczono średnią sumę opadów w kwietniu

Ulewny deszcz zaczął padać w poniedziałkowy wieczór i nie przestawał aż do wtorkowego południa. W niektórych miejscach spadło do 210 litrów wody na metr kwadratowy. Według informacji burmistrza, lokalnie w ciągu czterech godzin odnotowano opady na poziomie 200 l/mkw., co trzykrotnie przewyższa kwietniową średnią sumę opadów w Rio de Janeiro. Ulice błyskawicznie zamieniały się w rwące potoki.

W 21 gminach wydano ostrzeżenia przed możliwością zejścia lawin błotnych.

Biuro burmistrza ogłosiło w poniedziałek wieczorem stan wyjątkowy. Główne ulice zostały zamknięte, a w 785 budynkach nie było prądu. Niektórzy kierowcy z powodu wysokiego poziomu wody nie mogli wydostać się ze swoich samochodów. W południowej części miasta niektórzy czekali na pomoc służb ponad cztery godziny.

Zdaniem władz miasta, to nie koniec intensywnych opadów deszczu. Z tego powodu zamknięto większość szkół, urzędów i uniwersytetów.