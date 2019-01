Akcja ratunkowa Julena weszła w decydującą fazę. Pod ziemię zeszli górnicy

Akcja ratunkowa 2,5-letniego Julena, który wpadł do głębokiego odwiertu w Hiszpanii, weszła w czwartek w decydującą fazę. Pod ziemię zeszli górnicy. Mają wykopać tunel, który doprowadzi ich do chłopca.

- Członkowie Górniczej Brygady Ratunkowej wysłani z Asturii właśnie weszli do pionowego tunelu, by rozpocząć kopanie [kolejnego - red.] w poszukiwaniu Julena - poinformował po godzinie 19 w czwartek przedstawiciel miejscowy władz Alfonso Celis.

Odkąd 13 stycznia Julen wpadł do głębokiego na 100 metrów i szerokiego na zaledwie 25 centymetrów odwiertu w miejscowości Totalan, nie dawał żadnych oznak życia.

Kilofami wykopią czterometrowy tunel

Górnicy pracują rotacyjnie. Kilofami i młotami pneumatycznymi mają wydrążyć poziome, czterometrowe przejście, które połączy odwiert i równoległy do niego tunel, którym wcześniej zeszli pod ziemię. Kopanie ma potrwać około 24 godzin. Jeden z inżynierów pracujących na miejscu, Juan Lopez Escobar zaznaczył, że jest to najtrudniejszy do tej pory etap akcji ratunkowej.

Inżynierowie i górnicy pracują na miejscu od kilkunastu dni. Podczas drążenia równoległego do odwiertu tunelu występowało wiele problemów technicznych.

Wpadł do głębokiego odwiertu podczas zabawy

Hiszpanie zorganizowali czuwania ze świecami w intencji Julena i ratowników, pomimo że nadzieja na znalezienie chłopca żywego gaśnie z każdym kolejnym dniem.

Do tragedii doszło w niedzielę 13 stycznia, gdy 2,5-latek bawił się z innym dzieckiem w pobliżu gospodarstwa należącego do członków rodziny. Świadkowie twierdzą, że krótko po wypadku słyszeli płacz chłopca wydobywający się z otworu.

Odwiert służył do poszukiwania wody, powstał w grudniu 2018 roku. Jego właściciel zaznaczył, że przykrył otwór dużym kamieniem. W pobliżu nie było żadnych znaków ostrzegawczych.

Wideo Chłopiec wpadł do głębokiej dziury. Ratownicy walczą o życie Yulena