Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia. Gwałtowny wzrost zachorowań na odrę

Epidemie na świecie

Faktyczna liczba zachorowań na odrę jest o wiele większa. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) zakłada bowiem, że zgłaszany jest zaledwie co dziesiąty przypadek. Dane oparte są na krajowych raportach przekazanych organizacji pod koniec każdego miesiąca. Nie są to ostateczne dane, ponieważ kraje na bieżąco zgłaszają przypadki zachorowań.

Epidemie odry występują obecnie w Europie, Stanach Zjednoczonych, Afryce i Azji. Odra dotknęła w ostatnim czasie szczególnie Demokratyczną Republikę Konga, Etiopię, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Madagaskar, Birmę, Filipiny, Sudan, Tajlandię i Ukrainę. Jak podała WHO, spowodowała wiele ofiar śmiertelnych, głównie wśród małych dzieci.

Przyczyną wzrostu zachorowań w krajach rozwiniętych jest niedostateczny poziom wyszczepienia, związany także z obawami przed domniemanymi skutkami ubocznymi szczepionek.

Odra w Europie (Małgorzata Latos/PAP)

Szczepienia

Jak informuje WHO, chorobie można prawie całkowicie zapobiec dzięki dwóm dawkom bezpiecznej i skutecznej szczepionki. Jednak od kilku lat globalny zasięg pierwszej dawki szczepionki przeciw odrze utknął na poziomie 85 procent. Aby zapobiec epidemiom, potrzebny jest poziom 95 procent.

Dane WHO jednoznacznie pokazują skuteczność szczepień przeciwko odrze. W 1980 roku, zanim wprowadzono szczepionkę, ta wirusowa choroba zabiła na świecie około 2,6 miliona ludzi. W 2016 r. ofiar śmiertelnych odry było już tylko ok. 100 tys., głównie w biedniejszych krajach. Na Madagaskarze, jednym z 30 najbiedniejszych krajów, szalejąca od kilku miesięcy choroba zabiła już ponad 1,2 tys. osób.

"Szczepionka przeciw odrze występuje w postaci połączonej (skoniugowanej) jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR)" - informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Szczepienie jest obowiązkowe i bezpłatne. Wykonuje się je w 13-14 miesiącu życia, ponownie w 10. roku życia. Szczepionka typu MMR jest szczepionką bezpieczną.

"Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w dzieciństwie chorowała prawie każda osoba. W Polsce zanim wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko tej chorobie (lata 1965-1974) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemicznych. Umierało 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji. Obecnie w Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań" - podaje WSSE.

Odra jest chorobą niezwykle zaraźliwą, ponieważ rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa.