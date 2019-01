Śnieżyce w USA. Dziesiątki wypadków, co najmniej siedem ofiar śmiertelnych - 14-01-2019 Śnieżyce uderzyły w północno-wschodnie Stany Zjednoczone, doprowadzając do licznych utrudnień komunikacyjnych. W wyniku wypadków samochodowych zginęło co najmniej siedem osób. Kolejny atak zimy zapowiadany jest w drugiej połowie tego tygodnia. czytaj dalej

Wzrost poziomu morza

Antarktyda traci rocznie sześć razy więcej lodu niż na początku lat 80. - wynika z nowego badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS). Jego autorzy - glacjolodzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA i Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) - analizowali zmiany w pokrywie lodowej w 18 regionach Antarktydy w latach 1979-2017. Wykorzystali do tego zdjęcia lotnicze, dane satelitarne oraz modele klimatu.

Naukowcy ustalili, że w badanym okresie tempo topnienia lodowców gwałtownie rosło. Z ich obliczeń wynika, że w latach 1979-1990 z Antarktydy znikało średnio 40 gigaton (40 miliardów ton) lodu rocznie. W latach 2009-2017 rocznie topniało już około 252 gigaton lodu.

W ciągu tych 40 lat, według szacunków naukowców, znikające lody Antarktydy podniosły globalny poziom mórz łącznie o około 14 milimetrów.

- A to, dosłownie, tylko wierzchołek góry lodowej. Wraz z dalszym topnieniem antarktycznej pokrywy lodowej spodziewamy się wzrostu poziomu morza o wiele metrów w nadchodzących stuleciach - mówił profesor Eric Rignot z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który kierował badaniem.

Ziemia Wilkesa

Profesor Rignot podkreśla, że jednym z kluczowych ustaleń jest wkład Antarktydy Wschodniej w całkowitą utratę lodu w ostatnich dekadach. Analiza dowiodła, że położona na wschodzie Antarktydy Ziemia Wilkesa zawsze była obszarem znaczącego topnienia, nawet już w latach 80. ubiegłego stulecia.

- Ten region jest prawdopodobnie bardziej podatny na zmiany klimatu, niż tradycyjnie zakładano. To ważna informacja, bo obszar ten zawiera więcej lodu niż Antarktyda Zachodnia i Półwysep Antarktyczny łącznie - tłumaczył Rignot.

Jak dodaje badacz, najwięcej lodu tracą obszary mające styczność z ciepłymi wodami oceanu.

- Ocieplenie klimatu i zmniejszenie ilości ozonu sprawiają, że oceany w tych sektorach stają się coraz cieplejsze. Obszary te będą więc nadal przyczyniały się do podnoszenia poziomu mórz, i to przez kolejne dziesięciolecia - podsumował Rignot.

Mapa Antarktydy z zaznaczoną Ziemią Wilkesa (wikipedia)