Asteroida, która przeleci w okolicach naszej planety, to 52768 (1998 OR2). Po raz pierwszy zauważono ją w 1998 roku, a jej średnicę oszacowano na 1,9 kilometra. Teraz znajdzie się w odległości ponad 6 milionów kilometrów od Ziemi (16 razy większej niż odległość między Ziemią a Księżycem). Przemknie obok Ziemi z prędkością ponad 31 tysięcy kilometrów na godzinę.

Według informacji podanych przez centrum NASA zajmującego się obiektami bliskimi Ziemi (tak zwanymi Near-Earth Object - NEO) asteroida najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 11.56 czasu polskiego.

Ośrodek ten zajmuje śledzeniem obiektów, które potencjalnie mogą zderzyć się z Ziemią. Ten konkretny jest obserwowany od 22 lat. Ponieważ 1998 OR2 ma średnicę większą niż 152 metry i znajduje się w odległości mniejszej niż 8 milionów kilometrów od orbity Ziemi, została sklasyfikowana jako potencjalnie niebezpieczny obiekt. Naukowcy NASA już od dnia jej odkrycia twierdzili, że gdyby uderzyła w Ziemię, mogłaby "wywołać globalne skutki".

Asteroida 52768 (1998 OR2) (biała linia) o godzinie 12 czasu polskiego (ssd.jpl.nasa.gov)

"Fascynująca naukowo"

Jak śmieją się naukowcy z Obserwatorium Arecibo w Puerto Rico, jest to bardzo "świadoma" asteroida.

- Ma niewielkie elementy topograficzne, takie jak wzgórza i grzbiety, które na jednym jej końcu są fascynujące naukowo. A ponieważ myśli wszystkich są skoncentrowane na pandemii COVID-19, elementy te przywołują na myśl maseczkę jednorazową - mówiła Anne Virkki, szefowa radaru planetarnego w Obserwatorium Arecibo. Placówka podlega pod Narodową Fundację Nauki działającej w ramach Uniwersytetu Florydy Środkowej i bada asteroidy od połowy lat 90.

Zdjęcie asteroidy 1998 OR2 zrobione 18 kwietnia 2020 (Arecibo Observatory/NASA/NSF)

W przyszłości znajdzie się jeszcze bliżej

Nawet pandemia COVID-19 nie może zatrzymać ich pracy. Naukowcy zachowują wszelkie środki ostrożności, takie jak zachowywanie dystansu, ograniczenia liczby pracowników stacjonarnych oraz noszenie maseczek.

Eksperci z Obserwatorium także śledzą asteroidy i określają ich trajektorię, by zbadać czy stanowią zagrożenie dla Ziemi.

- Pomiary radarowe pozwalają nam dokładniej określić, gdzie asteroida będzie się znajdować w przyszłości, łącznie z jej przyszłym bliskim zbliżeniem do Ziemi - powiedziała Flaviane Venditti, naukowiec z obserwatorium. - W 2079 roku asteroida 1998 OR2 minie Ziemię około 3,5 razy bliżej niż w tym roku, więc ważne jest, aby dokładnie znać jej orbitę - dodała.

Mimo ogromnego rozmiaru nie jest to największa asteroida, jaka znajdzie się blisko Ziemi. Rekord należy do (3122) Florence, znanej także jako 1981 ET3. Jej przelot nastąpił 1 września 2017 roku. Następnym razem pojawi się w pobliżu naszej planety 2 września 2057 roku. Szacuje się, że ta asteroida ma szerokość od ponad 4 do niemal 9 kilometrów.