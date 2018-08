Atak hipopotama, nie żyje turysta. "Pogryziony w klatkę piersiową"

"Pojawiają się znikąd". Hipopotamy z hacjendy Escobara są dużym zagrożeniem - 01-10-2017 Dwa ogromne hipopotamy, które kiedyś przebywały na terenie prywatnej menażerii narkotykowego bossa Pablo Escobara, stanowią coraz większe zagrożenie. W kolumbijskiej prowincji Antiochia słychać głosy, że hipopotamy należy uśmiercić. czytaj dalej

"Za blisko podszedł do zwierząt"

Dwóch turystów z Tajwanu zostało zaatakowanych przez hipopotama w sobotę nad kenijskim jeziorem Naivasha.

66-letni Chang Ming Chuang nie przeżył.

- Został pogryziony w klatkę piersiową. Jego obrażenia okazały się na tyle ciężkie, ze zmarł wkrótce po zabraniu go znad jeziora - powiedział Gideon Kibunja, szef służb śledczych regionu Rift Valley, cytowany przez "The Guardian".

Świadek zdarzenia, James Omollo, zasugerował w rozmowie z kenijskim portalem The Star, że cudzoziemiec, robiąc zdjęcia, zbyt blisko podszedł do zwierząt.

Drugi z zaatakowanych turystów, 62-letni Wu Peng, został jedynie poobijany. Przewieziono go do szpitala.

"Tropimy hipopotama" - zapewniły w niedzielę na Twitterze kenijskie służby ochrony przyrody (Kenya Wildlife Service, KWS).



.#Chinese #tourist Chang Ming Chuang, 66, was pronounced dead on arrival at the #Naivasha District Hospital after being attacked by a hippo while Wu Peng Te, 62, survived the tragic encounter and is recuperating at Lake Naivasha Sopa Resort. We are tracking the #hippo — KWS (@kwskenya) August 12, 2018

Zaledwie kilka godzin wcześniej, niedaleko od miejsca, gdzie hipopotam zaatakował turystów, w podobnym zdarzeniu zginął Kenijczyk, nielegalnie łowiący ryby w jeziorze. Służby nie przesądzają, czy w obu przypadkach ataku dokonało to samo zwierzę.

Hipopotamy szukają pastwisk

Szef stowarzyszenia właścicieli łodzi w Naivasha w rozmowie z The Star opowiedział, że z powodu wyższego niż zwykle poziomu wody w jeziorze hipopotamy wychodzą na tereny pobliskich farm i hoteli w poszukiwaniu dogodnych pastwisk.

- Zauważyliśmy wzrost konfliktów na linii człowiek-dzika przyroda wokół jeziora. Jest to spowodowane głównie naruszaniem terenów nadbrzeżnych - mówił David Kilo.

Sześć ofiar śmiertelnych

Do ataków dzikich zwierząt na ludzi w okolicy dochodzi najczęściej ze strony bawołów afrykańskich i właśnie hipopotamów - podaje agencja Reutera.

Jak zastrzegł Paul Udoto, rzecznik KWS, turyści stosunkowo rzadko padają ofiarami ataków, ponieważ z reguły są pod opieką wykwalifikowanych przewodników. Częściej zagrożeni są stali mieszkańcy, a nawet strażnicy Parku Narodowego Jeziora Navaisha. Tylko w tym roku w wyniku ataku hipopotama zmarło w tym regionie sześć osób.

Turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodów Kenii. W ubiegłym roku kraj ten odwiedziło prawie półtora miliona turystów.