Atak rekina w USA. Mężczyzna doznał kilku głębokich ran

Nurkował pięć razy, by uwolnić rekina. "Może właśnie tam mieliśmy być" - 03-08-2018 Gruba lina ściskała ciało rekina, pływającego u wybrzeży Hawajów. Na szczęście, na miejscu była rodzina Kawelo, której udało się oswobodzić zwierzę. czytaj dalej

Głębokie rany kłute

Do ataku rekina doszło w środę na plaży w Truro na półwyspie Cape Cod, na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych (stan Massachusetts). 61-letni mężczyzna stojąc w wodzie w odległości około 270 metrów od brzegu, nagle został zaatakowany przez rekina.

Mężczyźnie na plaży udzielono pomocy, następnie został śmigłowcem przetransportowany do szpitala. Doznał ran kłutych klatki piersiowej i nogi, jest jednak przytomny.

"Spotkania z rekinami, podczas których ludzie doznają obrażeń, są tak samo przerażające, jak rzadkie" - podali w oświadczeniu przedstawiciele pozarządowej organizacji Atlantic White Shark Conservancy, zajmującej się opieką i edukacją na temat rekinów.

Plaża została zamknięta do odwołania. Służby Parku Narodowego prowadzą śledztwo dotyczącego tego zajścia.

Testował wodę

Do tej pory nie udało się ustalić gatunku rekina, który zaatakował 61-latka. Jak sugerują przedstawiciele Atlantic White Shark Conservancy, ugryzienie mogło być spowodowane błędną identyfikacją dokonaną przez rekina. Zwierzęta te zwykle nie atakują ludzi, jednak zębami "testują" to co znajduje się w wodzie. W ten sposób sprawdzają, czy jest to coś co mogą zjeść, czy coś czego jednak powinni unikać.