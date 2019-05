Atak zimowej aury na nielegalnym festiwalu muzycznym. Ponad 30 osób z hipotermią

Zginęli podczas festiwalu. Tragiczne skutki nawałnicy - 19-08-2017 Przez Austrię przetoczyła się potężna nawałnica. Dwie osoby zmarły, a ponad 50 trafiło do szpitala. czytaj dalej

Od soboty 4 maja do niedzieli 5 maja na terenie departamentu Creuse w środkowej Francji odbywał się Teknival. W nielegalnym festiwalu muzyki hardcore udział wzięło około 10 tysięcy osób. W nocy pogoda pogorszyła się na tyle, że imprezę przerwano. Termometry pokazały -3 stopnie Celsjusza, spadło kilka centymetrów śniegu. Ponieważ do organizatorów zgłaszały się osoby z objawami hipotermii, na miejsce wezwano służby ratunkowe. Udzieliły one pomocy około 30 osobom. Dwie zabrano do szpitala.

Organizatorzy imprezy postawili ogrzewany namiot na błotnistym wzgórzu. Pomagali także przedstawiciele Czerwonego Krzyża, rozdając uczestnikom imprezy 500 koców.

Festiwal w tajnym miejscu

Teknival to nielegalny niezależny festiwal muzyki elektronicznej. Odbywa się corocznie w sekretnym miejscu, które jest ujawniane uczestnikom dopiero w ostatniej chwili, tuż przed rozpoczęciem imprezy. Francuskie władze próbowały zapobiec tegorocznej edycji festiwalu, zatrzymując kilka ciężarówek przewożących sprzęt dźwiękowy.

W zeszłym roku z okazji 25-lecia festiwal odbył się na terenie opuszczonej bazy wojskowej w Marne na północy Francji. Organizatorzy byli wtedy jednak oskarżani o zakłócanie porządku w pobliskiej strefie przyrodniczej i niepokojenie lokalnego ptactwa.