Atak zimy w kilku krajach Europy

W Wenecji zalanych zostało 90 procent sklepów. Premier obiecał pomoc finansową - 14-11-2019 Z powodu trudnej sytuacji po "wielkiej wodzie" w Wenecji rząd Włoch zatwierdził ogłoszenie stanu wyjątkowego. Pod wodą znalazło się 80 procent powierzchni miasta, a 90 procent sklepów zostało zalanych. czytaj dalej

W Hiszpanii i Portugalii ponad 80 dróg zostało zablokowanych w czwartek po intensywnych opadach śniegu i marznącego deszczu. W niektórych regionach temperatura spadła poniżej zera.

Jednym z najbardziej dotkniętych atakiem zimy regionów Półwyspu Iberyjskiego była Galicja w północno-zachodniej Hiszpanii, gdzie z powodu opadów śniegu i marznącego deszczu nieprzejezdnych było ponad 30 tras szybkiego ruchu. Z powodu wysokich na ponad osiem metrów fal w czwartek w Galicji zamknięto tymczasowo wszystkie porty morskie.

Podobną decyzję podjęły też władze Portugalii wobec siedmiu portów wschodniego wybrzeża. Wysokość fal dochodzących do sześciu metrów miała do czwartkowego wieczora wzrosnąć do 14 metrów. Intensywne opady śniegu doprowadziły do zasypania ponad 20 dróg w portugalskich dystryktach Viseu, Guarda oraz Castelo Branco. Największe utrudnienia w ruchu występowały w masywie górskim Serra da Estrela przy wschodniej granicy z Hiszpanią, gdzie w czwartek temperatura spadła poniżej zera.

Zarówno portugalska, jak i hiszpańska obrona cywilna potwierdziła kilkaset zgłoszeń dotyczących głównie podtopień oraz połamanych drzew zalegających na drogach. W północnej i środkowej części Hiszpanii na ulice miast wyjechały pługi śnieżne. W czwartek wieczorem rząd premiera Hiszpanii Pedra Sancheza poinformował, że w całym kraju nieprzejezdnych jest prawie 50 dróg szybkiego ruchu oraz autostrad. Potwierdzono, że w związku z atakiem zimy na drogi wyjechało prawie 800 pługów śnieżnych i pojazdów rozsypujących sól.

Poza Galicją poważne problemy na drogach występowały też w Kantabrii i regionie Nawarry, na północy, a także w okolicach Madrytu, Segowii i Avilli, w środkowej części kraju.

Wideo Atak zimy w Hiszpanii

Utrudnienia na drogach we Francji

Środkową Francję w czwartek także zaatakowała zimowa aura. Miejscami spadło nawet 10 centymetrów śniegu. Na drogach pojawiły się spore utrudnienia. W rejonie Górnej Loary doszło do dwóch wypadków.

Według prognoz opady śniegu zmierzają na wschód kraju. Francuska służba pogodowa MeteoFrance wydała na piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wielu departamentów położonych na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Oprócz śniegu spodziewane są też lawiny i ulewny deszcz.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Francji na piątek (meteoalarm.eu)

Wideo We Francji zrobiło się zimowo

Kolejny dzień zimy w Austrii

W Austrii zima nie daje za wygraną. Utrudnienia w kraju występują od środy.

Tego dnia od godziny 9.30 dojazd do szpitala w miejscowości Stolzalpe w kraju związkowym Styria był niemożliwy. W placówce nie było prądu.

W czwartek sytuacja pogodowa poprawiła się, ale w piątek może się ponownie pogorszyć. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru. Wśród nich są także alerty drugiego stopnia. Groźnie może być we wszystkich regionach z wyjątkiem Dolnej Austrii.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Austrii na piątek (meteoalarm.eu)