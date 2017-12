Atak zimy w Pensylwanii. Spadło ponad 100 cm śniegu

Japonia - kraj zmrożonej wiśni. Gęsty śnieg przykrył domy i ulice - 26-12-2017 Japonię przykryła warstwa śniegu. Warunki atmosferyczne utrudniają, a nawet uniemożliwiają podróż po kraju. czytaj dalej

Nad jeziorem Erie w Pensylwanii we wtorek wystąpiła silna burza śnieżna. Opady śniegu pobiły nie tylko miejskie rekordy w Erie, ale także historyczny rekord w całej Pensylwanii.

Śnieżyce zostały spowodowane tak zwanym efektem jeziora. Dowiedz się, czym jest efekt jeziora tutaj.

25 grudnia na lotnisku w Erie spadło aż 86,36 cm śniegu. Ten wynik pobił poprzedni rekord ustanowiony dla tego dnia w 2002 roku, kiedy to napadało 20,5 cm śniegu, a także historyczny rekord opadów w jeden dzień dla całego stanu z 1956 roku - 50,8 cm.

Ponad 100 cm śniegu

Intensywne opady śniegu wystąpiły także we wtorek 26 grudnia. Od niedzielnego wieczora w Erie spadło w sumie aż 143,5 cm śniegu.

Jak podały media, w mieście ogłoszono ostrzeżenie przed śniegiem. Władze w mieście alarmowały, że sytuacja jest niebezpieczna, a drogi - nieprzejezdne.

So big. #ForgettingWhatSunshineFeelsLike Post udostępniony przez Heather Hermen (@heathersviews) Gru 26, 2017 o 8:51 PST

This is insane! We have seen 92.5 inches of snow this month. 19” since midnight, and 53” since Christmas Day. #Erie #Snowmageddon pic.twitter.com/COiNJja6rx — David Wolter (@DavidWolter1) 26 grudnia 2017





So, since 12 AM Christmas Day, #EriePA has gotten over 55 inches of snow. Their average for December and January COMBINED is just over 57 inches. Here\\\\\\\\\'s what Erie looks like right now: pic.twitter.com/NigHc79iGD — Drew (@DrewMacFarlane) 26 grudnia 2017





More awesome images from Leslie Wallen in Erie, Pennsylvania! FEET of snow (more than 50”) pic.twitter.com/mF9ujl4vn9 — Ginger Zee (@Ginger_Zee) 26 grudnia 2017





Even for a place that gets a ton of snow, this was a record-breaking two days for Erie, Pennsylvania https://t.co/LTlUvxJye3 pic.twitter.com/MIZZyimqI7 — CNN (@CNN) 26 grudnia 2017





I live just 10 mins outside of #Erie and this sign has never been more relevant and appropriate. 34 inches of snow inside 24 hours on Christmas Day and it’s not stop and more on the way this weekend. pic.twitter.com/SMGG7hiGlu — Bobby Delaney (@thatgeekdad) 26 grudnia 2017