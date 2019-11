Atak zimy w Stanach Zjednoczonych. Zginęły cztery osoby

Trudne warunki w Tatrach. "Gdybym był turystą, to nie wychodziłbym w góry" - 13-11-2019 Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają - warunki pogodowe w górach nie sprzyjają wycieczkom. Pada deszcz i śnieg, a widzialność dodatkowo utrudniają mgły. Miejscami wciąż zalegają połamane drzewa i konary - skutki wichur, jakie pojawiły się w nocy z wtorku na środę. czytaj dalej

Zimne masy powietrza przyniosły rekordowo niską temperaturę w wielu regionach Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się intensywne opady śniegu, które w kilku stanach, między innymi w Kansas i Illnois, pobiły dotychczasowe rekordy. Jak twierdzą meteorolodzy, wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni wysokość pokrywy śnieżnej jeszcze wzrośnie.

Pogoda była przyczyną wielu wypadków drogowych. Zginęły cztery osoby - jedną z ofiar jest ośmioletnia dziewczynka, która zginęła w wypadku z udziałem ciężarówki. Kierowca stracił panowanie na śliskiej drodze. Utrudnienia pojawiły się także w ruchu lotniczym - odwołano ponad tysiąc lotów.

W niektórych stanach zamknięto szkoły.

Środek zimy w listopadzie

Uwaga na śnieg, silny wiatr i intensywny deszcz. Alert RCB: unikaj wyjścia w góry - 13-11-2019 Pogoda na południu Polski jest gwałtowna. W związku z silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB do osób przebywających na terenie powiatu tatrzańskiego. Zagrożeniem jest też intensywny deszcz i opady śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. czytaj dalej

Według amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) masa arktycznego chłodu ma rozprzestrzenić się w kierunku wschodniego wybrzeża. Jak podano, zimny front sprawi, że przeważająca część kraju odczuje aurę typową dla "środka zimy" w listopadzie. Według meteorologa NWS Kevina Birka ta masa powietrza jest "bardziej typowa dla połowy stycznia niż dla połowy listopada".

W kilku miastach w stanie Kansas we wtorek pobite zostały dzienne rekordy temperatury. Najzimniej było w Garden City, gdzie termometry wskazały -18 stopni Celsjusza, pobijając rekord z zeszłego roku wynoszący -13 st. C. Z kolei w Chicago termometry pokazały -13,9 st. C, co przebiło rekord z 1986 roku wynoszący -13,3 st. C.