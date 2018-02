Atakuje wiatr o sile huraganu, "najpotężniejszy w historii". Stan wyjątkowy na Tonga

Maksymalna odnotowana prędkość porywów wiatru doszła do 275 kilometrów na godzinę. Agencja Reutera podaje, że w najbliższych godzinach prędkość wiatru będzie dochodziła do 185 km/h.

Gita obecnie jest klasyfikowana jako cyklon kategorii czwartej w skali Saffira-Simpsona. Służby Meteorologiczne Tonga nie przewidują, żeby jego siła miała wzrosnąć powyżej tego poziomu. Jednak inni meteorolodzy, w tym z Fidżi - które także jest na trasie żywiołu - podają, że może on osiągnąć kategorię piątą.

Centrum meteorologiczne Tonga już wcześniej ostrzegło ludność, że nadchodzi "niszczycielski wiatr o sile huraganu".

Gita uderzyła w wyspy w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego. Ogłoszono stan wyjątkowy. W stolicy kraju Nuku'alofa zarządzono godzinę policyjną.

- Wzywamy ludzi do znalezienia schronienia przed tym huraganem, który może być najpotężniejszym w historii kraju - zaapelował przedstawiciel lokalnej policji Stephen Caldwell.

Istnieje bardzo duże ryzyko dla bezpieczeństwa przebywających na Tonga - podkreśliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Służby ratownicze ostrzegają przed możliwymi intensywnymi opadami deszczu i ryzykiem powstawania powodzi na terenach przybrzeżnych. Fale mogą osiągnąć wysokość 10 metrów.

Ministerstwo Informacji Tonga oświadczyło, że w całym kraju powstają ośrodki dla osób ewakuowanych. Mieszkańcom zalecono unikanie niepotrzebnych podróży.

