Australia może na zawsze pożegnać się z zimą. Nadchodzi "nowe lato"

Zespół utworzyli pracownicy Australijskiego Uniwersytetu Narodowego (ANU) - projektanci z Szkoły Sztuki i Projektowania oraz naukowcy Instytutu Zmian Klimatycznych. Badania były oparte na danych Biura Meteorologii i Informacji Naukowej. Wyniki analiz okazały się dla nich tak szokujące, że zespół postanowił stworzyć przystępną aplikację, żeby podać je do wiadomości publicznej.

- Przyjrzeliśmy się historycznym danym średniej temperatury każdego sezonu i porównywaliśmy je z prognozami. Aby zainteresować i oddziaływać na emocje społeczeństwa, użyliśmy na wykresach w aplikacji różnych kolorów, kształtów i rozmiarów - powiedział Geoff Hinchliffe, członek zespołu naukowców.

Coraz cieplej

Za pomocą aplikacji możemy sprawdzić, o ile w dowolnym regionie lub mieście w Australii może wzrosnąć średnia temperatura powietrza w 2050. Według tych danych, o najwięcej, bo aż o 4,6 stopnia Celsjusza, wzrośnie temperatura w okręgu Maranoa w stanie Queensland. Niewiele lepiej będzie w okręgu Nowa Anglia w stanie Nowa Południowa Walia, gdzie temperatura może być wyższa o 4,5 st.C. Według prognoz najkorzystniej wypadnie okręg Corangamite na południu stanu Wiktoria - tam temperatura wzrośnie prawdopodobnie "jedynie" o 1,9 st. C.

Wzrost średniej temperatury powietrza w Australii do 2050 roku (za myclimate.acf.org.au)

Aplikacja australijskich naukowców ukazuje, że w 2050 roku w Canberze średnia temperatura może być aż o 3,8 st. C wyższa niż w okresie 1960-1990. Najprawdopodobniej w Brisbane będzie cieplej o 3,6 st. C. Mieszkańców Sydney może czekać wzrost temperatury o 3,3 st. C.

Aplikacja porównuje również czas trwania pór roku. - Wszędzie widzimy, że naprawdę nie będzie okresu trwałej lub znikomej zimy - powiedział Hinchliffe. Naukowcy sądzą, że w Australii będzie tylko wiosna, jesień oraz dłuższy sezon, zwany "nowym latem". Podczas tej nowej pory temperatura przez dłuższy czas będzie osiągać ponad 40 stopni Celsjusza.

Porównanie średniej temperatury z lat 1960-1990 z prognozami na rok 2050 w Canberze (za myclimate.acf.org.au)

Porównanie średniej temperatury z lat 1960-1990 z prognozami na rok 2050 w Brisbane (za myclimate.acf.org.au)

Porównanie średniej temperatury z lat 1960-1990 z prognozami na rok 2050 w Sydney (za myclimate.acf.org.au)

Oddziaływać na wyobraźnię

Nie jest to jedyna inicjatywa mająca na celu zaprezentowanie społeczeństwu prognoz klimatycznych w przystępny sposób

W lutym zespół amerykańskich naukowców przedstawił podobną aplikację, która porównuje temperatury, jakie mają panować w USA w 2080 roku, z obecnym klimatem. Według niej przykładowo, przyszły klimat miasta Waszyngton ma przypominać warunki pogodowe, jakie teraz są w północnej części Missisipi.

Tak dobitny i jasny sposób przedstawienia opinii publicznej najnowszych badań ma pomóc naukowcom dotrzeć do społeczeństwa. Dzięki wzrostowi świadomości, jakie zagrożenia niosą ze sobą zmiany klimatyczne, pojawia się więcej nadziei, że zdążymy zadziałać, zanim Australia doświadczy swojej ostatniej zimy - uważają specjaliści.