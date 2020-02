Australia zamyka granice dla obcokrajowców z Chin. "Działamy z dużą dozą ostrożności"

Koronawirus z Chin. Odpowiadamy na Wasze pytania - 01-02-2020 Przypadki koronawirusa z Wuhanu potwierdzane są w kolejnych krajach. Z tego powodu pojawia się wiele pytań. Na antenie TVN24 odpowiadają na nie specjaliści. czytaj dalej

Australijski rząd podniósł alert dotyczący podróży do Chin do najwyższego poziomu i odradza swoim obywatelom wszelkie wizyty w tym kraju.

- W rzeczywistości działamy z dużą dozą ostrożności w tych warunkach (…) tak, by Australijczycy mogli kontynuować życie codzienne z ufnością - powiedział premier.

Zakaz wstępu do Australii osobom, które były w Chinach kontynentalnych od 1 lutego, dotyczy zarówno podróżnych przybywających bezpośrednio, jak i tych lecących przez inne kraje.

Zakaz nie odnosi się natomiast do wracających do kraju obywateli Australii i podróżnych posiadających wizy uprawniające do stałego pobytu w tym państwie, jak również ich małżonków, dzieci i prawowitych opiekunów - poinformował Morrison. Osoby te będą jednak musiały samodzielnie izolować się od społeczeństwa przez 14 dni po przybyciu.

Stan zagrożenia zdrowia publicznego w USA

Rząd USA ogłosił stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z koronawirusem, który z Chin rozprzestrzenia się na inne kraje - poinformował w piątek minister zdrowia USA Alex Azar na konferencji prasowej. Ogłoszenie przez rząd prezydenta Donalda Trumpa stanu zagrożenia zdrowia publicznego oznacza, że od soboty obcokrajowcy, którzy mogą stanowić potencjalne ryzyko przeniesienia wirusa, nie będą tymczasowo wpuszczani na terytorium USA.

Obywatele USA, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywali w chińskiej prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia, muszą przejść 14-dniową kwarantannę, zaś ci Amerykanie, którzy przybywali w innych chińskich prowincjach, po powrocie do USA przez dwa tygodnie powinni unikać kontaktów z innymi ludźmi.

Obraz z mikroskopu elektronowego cząstek koronawirusa SARS (CDC/Dr. Fred Murphy)

Ewakuacje

Niemiecki samolot wojskowy zabrał w sobotę z ogarniętego epidemią miasta Wuhan w środkowych Chinach 126 osób, głównie obywateli Niemiec. Według agencji dpa samolot z Wuhanu zatrzyma się w Moskwie, a następnie poleci do Frankfurtu. Ewakuowani mają zostać poddani 14-dniowej kwarantannie.



Indonezja ewakuuje z Wuhanu około 250 obywateli, którzy mają przejść kwarantannę w bazie wojskowej na wyspie Natuna Besar – przekazała agencja Reutera, cytując indonezyjskich urzędników. Nie podano, jak dług będzie trwać kwarantanna.



Ewakuację swoich obywateli z Wuhanu zakończyła Korea Południowa. Na pokładzie dwóch samolotów w piątek i sobotę do kraju powróciło w sumie ponad 700 Koreańczyków. U 25 spośród ewakuowanych stwierdzono niepokojące objawy. Osoby te skierowano do szpitali. Testy na obecność koronawirusa wyszły negatywnie w przypadku 11 osób, a pozostałe oczekują jeszcze na ostateczne wyniki.



Rząd Wielkiej Brytanii poinformował w sobotę, że wycofuje część pracowników ambasady w Pekinie i konsulatów w innych miastach Chin. Na miejscu pozostanie na razie personel niezbędny do wykonywania kluczowych zadań. Ostrzeżono jednak, że jeśli sytuacja się pogorszy, zdolność placówek dyplomatycznych do pomocy obywatelom w Chinach może być ograniczona.

Zobacz poniższą grafikę w powiększeniu

Cykl reprodukcyjny koronawirusa (Adam Ziemienowicz/PAP/Reuters)

Pierwszy przypadek w Hiszpanii

W piątek wieczorem potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Hiszpanii - u niemieckiego turysty przebywającego na La Gomerze. Według służb sanitarnych wkrótce mogą zostać potwierdzone kolejne przypadki zakażeń koronawirusem, gdyż u czterech innych obywateli Niemiec, z którymi zakażony przybył na La Gomerę, również występują "lekkie objawy" choroby.

Z informacji władz medycznych regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich wynika, że mężczyzna, u którego badanie dało wynik pozytywny, podobnie jak oczekujący na rezultaty czterej inni Niemcy, mieli wcześniej kontakt z zainfekowaną osobą.

Wszyscy niemieccy turyści, którzy przebywają w szpitalu Virgen de Guadalupe na wyspie La Gomera, w odizolowanej od innych oddziałów części tej placówki, są według dyrekcji w "dobrej formie".

Objawy i przyczyny zakażenia koronawirusem (Adam Ziemienowicz/PAP)

Siedem osób w Niemczech

W piątek wieczorem w Niemczech, w Bawarii, potwierdzono siódmy przypadek nowego koronawirusa (2019-nCoV). To kolejny pracownik firmy z Monachium zajmującej się produkcją części samochodowych. Wcześniej wirusa wykryto u pięciu osób oraz u dziecka jednego z pracowników. Wśród zakażonych jest pięciu Niemców i dwóch Chińczyków.Dorośli z wirusem zarazili się od kolegi z Chin, który odwiedził placówkę firmy.

W firmie przebadano 122 pracowników, u żadnego z nich nie wykryto koronawirusa. Część testów medycznych niektórych osób nadal trwa. Placówka została tymczasowo zamknięta, a jej pracownicy dostali polecenie, by pracować z domu.

Pierwszy przypadek w Szwecji

Koronawirus w piątek pojawił się w Szwecji. Publiczna Agencja Zdrowia poinformowała o pierwszej zdiagnozowanej infekcji u kobiety, która wcześniej była w Wuhanie. Obecnie przebywa w izolatce w mieście Joenkoeping, a jej stan określany jest jako dobry.

Początkowo kobieta nie odczuwała żadnych dolegliwości. Podejrzenie choroby zgłosiła przez telefon i następnie została przewieziona do szpitala.

Według szwedzkich służb medycznych kobieta po przybyciu do Szwecji nie spotykała się z nikim.

Dotychczas zbadano 20 osób- Przyjmujemy, że nikt inny nie został zakażony. Traktujemy to jako pojedynczy przypadek. Prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa jest niskie - oświadczyła na konferencji w szpitalu w Joenkoepingu lekarz epidemiolog Malin Bengner.

Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego podał w piątek, że dotychczas przeprowadzono analizy 20 próbek na obecność koronawirusa u osób, które wróciły z Chin. Kobieta z Joenkoeping jest na razie jedynym potwierdzonym przypadkiem zakażenia.

W chińskim mieście Wuhan przebywa obecnie 15 szwedzkich obywateli. Służby dyplomatyczne Szwecji starają się umożliwić im powrót do kraju.

Jedz bezpiecznie (tvnmeteo.pl za WHO)

Wielka Brytania kolejna

Szef brytyjskiej służby zdrowia Chris Whitty poinformował w piątek o dwóch pierwszych przypadkach zakażenia koronawirusem na terenie Królestwa. Dodał, że pacjenci są poddani intensywnej diagnostyce i leczeniu. Whitty podkreślił, że służby intensywnie pracują "nad rozpoznaniem wszelkich kontaktów, jakie mieli pacjenci, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa".

Światowa Organizacja Zdrowia przypomina o zaleceniach, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko zakażenia się.

Bądź zdrowy w podróży (tvnmeteo.pl za WHO)

Izolacja w Rosji

Jak podała w piątek agencja Reutera, potwierdzono pierwsze przypadki koronawirusa w Rosji. Pacjenci to dwójka turystów z Chin, która podróżowała do Rosji przez Mongolię. Pacjenci są izolowani.

Chińskie służby medyczne podają, że liczba zgonów wywołanych nowym koronawirusem (2019-nCoV) wzrosła do 259. Łącznie na świecie potwierdzono 11 791 przypadków zakażenia.

Kraje, w których potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem, to Chiny - 11 221 przypadków Tajlandia - 19 Japonia - 17 Singapur - 16 Hongkong - 13 Korea Południowa - 11 Tajwan - 10 Australia - 9 Malezja - 8 Makau, Niemcy, Stany Zjednoczone - po 7 Francja - 6 Zjednoczone Emiraty Arabskie - 4 Kanada - 3 Wielka Brytania, Włochy, Rosja i Wietnam - po 2 Nepal, Kambodża, Finlandia, Sri Lanka, Szwecja, Filipiny, Indie, Hiszpania - po 1.

Liczba zakażonych nowym koronawirusem przewyższa przypadki infekcji wirusem SARS (zespół ostrej niewydolności oddechowej) w latach 2002-2003. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wtedy podczas epidemii na całym świecie odnotowano 8096 przypadków zakażenia. Z powodu SARS w tamtym czasie w Chinach kontynentalnych zmarło 349 osób, a na całym świecie 774 osoby.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

Samokrytyka sekretarza

- Władze miasta Wuhan, gdzie wybuchła epidemia nowego koronawirusa, powinny były szybciej zareagować na kryzys - przyznał w piątek sekretarz Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w Wuhanie Ma Guoqiang w państwowej telewizji CCTV. Jego zdaniem wpływ wirusa na resztę Chin i cały świat "byłby mniejszy", gdyby środki na rzecz powstrzymania epidemii zostały wprowadzone wcześniej. Ma de facto jest najważniejszym urzędnikiem w mieście. Krytycy zarzucali lokalnym władzom Wuhanu i prowincji Hubei, której miasto to jest stolicą, że epidemia byłaby łatwiejsza do opanowania, gdyby zareagowały na nią wcześniej i nie blokowały informacji o zachorowaniach.

Zdaniem komentatorów w autorytarnym i silnie hierarchicznym systemie politycznym Chińskiej Republiki Ludowej urzędnicy często obawiają się zgłaszać przełożonym problemy, by nie zostać uznanym za stwarzających kłopoty.

Chiny pokryją koszty leczenia zapalenia płuc

Władze Chińskiej Republiki Ludowej ogłosiły w piątek, że pokryją koszty leczenia osób cierpiących na zapalenie płuc wywołane nowym koronawirusem. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów i urzędu ubezpieczeń zdrowotnych kwestie płatności nie powinny utrudniać opieki nad pacjentami.

Komentatorzy w Chinach oceniają, że wytyczne nie określają szczegółowo, które elementy leczenia będą finansowane przez rząd. Zwracają jednak przede wszystkim uwagę, że część pacjentów w mieście Wuhan, gdzie wybuchła epidemia, mogła nie otrzymać pomocy medycznej z powodu braku miejsca w szpitalach, niedoboru lekarzy lub lekarstw.

Chroń innych przed chorobą (tvnmeteo.pl za WHO)

Prace nad szczepionką

Niemiecka minister edukacji i badań naukowych Anja Karliczek przekazała, że szczepionka na koronawirusa 2019-nCoV powinna zostać wynaleziona w ciągu najbliższych miesięcy.

- Aby zwalczyć tę chorobę, szczepionka powinna powstać w krótkim czasie. Oceniamy, że potrwa to kilka miesięcy - powiedziała Karliczek.

Wcześniej niemiecka firma biofarmaceutyczna CureVac AG i Koalicja na Rzecz Innowacji i Przygotowania do Epidemii (CEPI) ogłosiły, że wspólnie pracują nad szczepionką.

W piątek francuski Instytut Pasteura także ogłosił, że pracuje nad stworzeniem szczepionki. Miałaby ona być dostępna w ciągu 20 miesięcy.

Również w piątek rosyjski konsulat w Kantonie poinformował, że "eksperci z Rosji i Chin" zaczęli prace nad szczepionką. Dodał, że strona chińska przekazała rosyjskiej genom wirusa, dzięki czemu rosyjscy badacze stworzyli "ekspresowy test", dzięki któremu "można zidentyfikować wirusa w organizmie człowieka w ciągu dwóch godzin". Nie jest jasne, czy naukowcy z obu krajów prowadzą badania wspólnie.

W środę o prowadzeniu badań nad szczepionką informował amerykański międzynarodowy koncern Johnson & Johnson.

Także w środę grupa australijskich naukowców przekazała, że udało jej się wyhodować wirusa w warunkach laboratoryjnych, co może przyczynić się do szybszego stworzenia szczepionki. Naukowcy zapowiedzieli, że próbkami podzielą się ze Światową Organizacją Zdrowia i laboratoriami na całym świecie.

Amerykańska instytucja rządowa Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) też pracuje nad stworzeniem szczepionki. Przypuszcza, że pierwsze testy będzie mogła przeprowadzić za około trzy miesiące, ale na gotową do użycia szczepionkę trzeba będzie poczekać dużo dłużej.

Model koronawirusa (2019-nCoV) (CDC/PAP/EPA)

Stan "światowego pogotowia"

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła w czwartek Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym (PHEIC).

Główny powód, dla którego ogłaszamy deklarację, to to, co dzieje nie w samych Chinach, a raczej w innych krajach świata - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Jedynym sposobem na to, by zwalczyć tę epidemię, jest wspólna praca w duchu solidarności i kooperacji. Jesteśmy w tym wszyscy razem i tylko razem możemy to zatrzymać - mówił.

Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym (PHEIC) oznacza nadzwyczajne zdarzenie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego innych państw poprzez rozprzestrzenianie się choroby na skalę międzynarodową lub ewentualnie wymagające skoordynowanej interwencji międzynarodowej.

Takie zdarzenia muszą być "poważne, nagłe, niezwykłe i niespotykane".

Ogłoszenie PHEIC jest bardzo rzadkie, do tej pory dokonano tego pięć razy: