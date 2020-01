Aż 19 stopni. To więcej niż wynosi dotychczasowy rekord zimy

Lodowce zmieniły kolor. "Tragedia jednego kraju ma skutki uboczne w drugim" - 02-01-2020 Lodowce w Nowej Zelandii zabarwiły się na karmelowo. To wynik osadzania się pyłów powstających w pożarach australijskiego buszu. czytaj dalej

19 stopni w styczniu

W czwartek rano w norweskim mieście Andalsnes w gminie Rauma na wybrzeżu Romsdalsfjordu odnotowano 18,6 stopni Celsjusza. Zakładano, że padł rekord ciepła, ale tego samego dnia w mieście Sunndalsøra, położonym w gminie Sunndal, temperatura wzrosła do 19 st. C. To zarówno rekord dla stycznia, jak i rekord dla wszystkich miesięcy zimowych. Poprzedni rekord ciepła ustanowiono w mieście Tafjord w 1989 roku i wynosił 17,9 st. C.

- To z jednej strony zabawne, że został ustanowiony nowy rekord ciepła, ale z drugiej strony to pokazuje nam jak zmienia się cały klimat - powiedział Ståle Refstie, burmistrz gminy Sunndal leżącej w regionie Møre og Romsdal.

- Z niepokojem patrzę na te duże zmiany w pogodzie i klimacie - wtórowała mu burmistrz Andalsnes Yvonne Wold.

Niektórzy mieszkańcy Norwegii cieszą się z ciepła, ponieważ mogą wyjść na powietrze z rozpiętą kurtką.

- Najbardziej lubię lato i myślę, że jest dobrze. Ale kiedy zdaję sobie sprawę, że to wynik zmian klimatu, martwi mnie to - powiedziała 16-letnia Gina Hermo Reiten, mieszkanka Sunndalsøra.

Temperatura maksymalna w Norwegii 2 stycznia 2020 roku (wetteronline.de)