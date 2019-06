Bardzo gorąco, dużo słońca, burze. Letnia aura z nami zostaje na kolejne dni

Burze nad Polską. Sprawdź, gdzie grzmi - 05-06-2019 W środę po południu nad Polską pojawiły się burze o natężeniu słabym i umiarkowanym. czytaj dalej

rano w przeważającej części kraju będzie słonecznie. W ciągu dnia rozwinie się zachmurzenie kłębiaste, które spowoduje po południu na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim oraz we wschodniej części kraju przelotny deszcz i burze. W ich trakcie może spaść od 10 do 20 litrów wody na mkw. Lokalnie, szczególnie na południowym wschodzie Polski, burzom może towarzyszyć grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. W porywach burzowych może osiągnąć prędkość do 60-90 kilometrów na godzinę.

Przelotny deszcz i burze

W piątek na zachodzie aura będzie cały czas pogodna, we wschodniej części kraju spodziewany jest przelotny deszcz. Tam też może zagrzmieć. W czasie burz spadnie od 10 do 25 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość 60-80 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 25 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Sobota przyniesie na zachodzie i w centrum kraju przelotny deszcz oraz burze z opadami rzędu 10-25 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Także na Pomorzu może przelotnie popadać. Poza tym wszędzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Maksymalna temperatura wyniesie od 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 29 st. C na Podkarpaciu. Poza okresami burz, wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Powrót upału

na Podkarpaciu może spaść przelotny deszcz, w pozostałych regionach będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st.C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu.

Na Podkarpaciu w poniedziałek prognozuje się przelotny deszcz w innych regionach - słoneczną pogodę. Temperatura maksymalna osiągnie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr pojawi się ze wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek