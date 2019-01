Pierwsze lądowanie na niewidocznej stronie Księżyca. Dotarła tam chińska sonda - 03-01-2019 Sonda Chang'e 4, chiński pojazd kosmiczny, wylądowała w czwartek na niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca - poinformowała chińska telewizja państwowa. Jest to pierwsze lądowanie pojazdu wysłanego z Ziemi na tej półkuli. czytaj dalej

Chińska sonda Chang'e 4 wylądowała na niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca 3 stycznia 2019 roku. To pierwsza misja, której celem jest zbadanie "ciemnej strony" naszego satelity.

Na pokładzie pojazdu kosmicznego przetransportowano nasiona bawełny, które umieszczono w specjalnym kanistrze. Ma on 18 centymetrów wysokości i waży trzy kilogramy, a zaprojektowali go naukowcy z 28 chińskich uniwersytetów. Jak poinformowała Chińska Agencja Kosmiczna, nasiona zabrane przez lądownik na Księżyc wykiełkowały. W pojemniku miały dostęp do powietrza, wody i składników odżywczych, co pozwoliło im się rozwinąć. Jednym z wyzwań było utrzymywanie temperatury sprzyjającej wzrostowi, bo temperatura na Księżycu waha się gwałtownie pomiędzy -173 a 100 stopniami Celsjusza.

Hodowanie roślin w kosmosie

Fakt, że bawełna wykiełkowała na Księżycu to ogromny krok w kierunku długoterminowej eksploracji kosmosu.

Możliwość uprawy roślin w warunkach niskiej grawitacji to bardzo ważny element długoterminowych misji kosmicznych, takich jak podróż na Marsa, która zajęłaby około dwóch i pół roku. Zdaniem naukowców, jeśli udało się w przypadku bawełny, prawdopodobne jest to, że uda się także wyhodować inne rośliny, takie jak ziemniaki, które mogliby jeść astronauci.