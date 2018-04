W większości Europy zima idzie w zapomnienie, ale na terenach górskich nadal jest sporo śniegu. Cieszy to narciarzy, ale może też stwarzać zagrożenie. Tak było we francuskiej alpejskiej miejscowości Tignes, gdzie niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Zagrożenie lawinowe obowiązuje też nadal w polskich górach.