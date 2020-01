Bilans zabitych wzrósł. "Zdolność koronawirusa do przenoszenia się jest coraz większa"

MSZ: wszystkie punkty wejścia na terytorium Polski są monitorowane - 25-01-2020 Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie ma informacji o przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny "nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej". Ryzyko pojawienia się przypadków zakażenia w naszym kraju istnieje. czytaj dalej

W wyniku epidemii koronawirusa w Chinach zmarło 56 osób, a na całym świecie zakażonych jest ponad 2000 osób, w tym głównie w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach. Wcześniej informowano o 55 zabitych.

Na świecie wirus wykryto w Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie, Nepalu, Malezji, Australii, Francji oraz USA.

Jak poinformowało w niedzielę rano ministerstwo zdrowia Kanady, obecność wirusa stwierdzono u chorego, który przyleciał z Chin do Toronto.

Uważa się za wysoce prawdopodobne, że w Wielkiej Brytanii są również przypadki zakażonych.

>>> CZYTAJ O ROZPRZESTRZENIAJĄCYM SIĘ WIRUSIE

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl za China’s National Health Commision)

Wciąż nie wiadomo skąd się wziął

Pierwsze przypadki koronawirusa w Europie - 24-01-2020 Francja potwierdza dwa przypadki koronawirusa. Jak poinformowała francuska minister zdrowia, niewykluczone, że pojawią się kolejne. Wcześniej w piątek poinformowano o kolejnym przypadku śmiercionośnego wirusa z Chin w Stanach Zjednoczonych. Jak dotąd zakażonych zostało ponad 800 osób, 26 zmarło. czytaj dalej

- Zdolność koronawirusa do przenoszenia się jest coraz silniejsza, a liczba infekcji wywołanych nowym wirusem może nadal rosnąć - poinformował w niedzielę na konferencji prasowej szef chińskiej Państwowej Komisji Zdrowia i Planowania Rodziny, minister Ma Xiaowei.Inny przedstawiciel komisji przekazał na konferencji prasowej, że wiedza na temat nowego koronawirusa jest dość ograniczona - nie ma bowiem jasności co do źródła choroby.

Przewodniczący Komisji przekazał, że możliwe, iż patogen pochodził od dzikiego zwierzęcia. - Nie mamy jasności co do ryzyka mutacji wirusa - zastrzegł.

Minister wskazał, że niebezpieczeństwo, jakie wirus stanowi dla ludzi w różnym wieku, również się zmienia, a okres inkubacji wirusa może wynosić od jednego do 14 dni. Ma zaznaczył, że nowy koronawirus jest również zakaźny podczas inkubacji, co różni go od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS, to jest nietypowego zapalenia płuc, które po raz pierwszy pojawiło się w końcu 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong.

Ma zapowiedział, że wysiłki na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem zostaną zintensyfikowane. Wskazał, że środki podjęte przez władze w Wuhan odegrały bardzo ważną rolę w zwalczaniu choroby.

Wielki Mur częściowo zamknięty dla turystów. Koronawirus się rozprzestrzenia - 24-01-2020 Zakazane Miasto, Disneyland, Wielki Mur Chiński. W przeddzień świętowania chińskiego Nowego Roku, władze kraju zamykają lub ograniczają dostęp do jednych z największych atrakcji turystycznych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W prowincji Hubei wprowadzono ograniczenia w podróżowaniu dla mieszkańców dla 11 miast. Mieszka w nich w sumie około 33 milionów ludzi. czytaj dalej

Studenci wrócili do Warszawy

Inny przedstawiciel komisji powiedział, że jeśli ogłoszone środki zostaną skutecznie wdrożone, eksperci uważają, że rozprzestrzenianie wirusa może zostać powstrzymane.

- Nie mamy w Polsce przypadku, o którym moglibyśmy nawet pomyśleć, że jest to przypadek koronawirusa typu 2019-nCoV - poinformował w niedzielę Jarosław Pinkas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dodał, że ten wirus może być groźny dla osób z obniżonym deficytem odpornościowym.

W sobotę do Polski powróciła grupa studentów, którzy wcześniej byli w chińskim mieście Wuhan. Studenci wracali przez Pekin i dalej lotem z Dubaju, gdzie byli badani przez lokalne służby medyczne pod kątem obecności koronawirusa przed wejściem na pokład samolotu.

Kolejne badania, zgodnie z przyjętymi procedurami, odbyły się już na lotnisku Chopina w Warszawie. Profilaktycznie cała grupa została skierowana na obserwację w szpitalu specjalistycznym.

Jak przekazał rzecznik prasowy GIS Jan Bondar, Inspektorat w porozumieniu z innymi służbami, w tym strażą graniczną i służbami lotniskowymi, prowadzi monitoring osób przekraczających granicę Polski.

- Zgodnie z przyjętymi procedurami wszyscy przylatujący do Polski z Chin i innych krajów Azji, poddawani są bieżącej weryfikacji pod kątem stanu zdrowia i wypełniają dokumenty pozwalające na ich lokalizację w ciągu najbliższych dwóch tygodni - dodał Bondar.

>>> CZYTAJ O USTALENIACH POLSKIEGO MSZ I ZALECENIACH INSPEKTORA ŚRODOWISKA

Koronawirus z Chin (Maciej Zieliński/PAP)

SARS i angina w Moskwie

Budują szpital dla zakażonych koronawirusem. W ekspresowym tempie - 24-01-2020 W Wuhanie ruszyła budowa specjalnego szpitala dla osób zakażonych koronawirusem. Ma byc gotowy w ciągu kilku dni. Miasto, które jest epicentrum koronawirusa, wciąż pozostaje w izolacji. Niemal nie funkcjonuje w nim transport publiczny, loty zostały zawieszone, a placówki medyczne są przepełnione. czytaj dalej

Ośmiu obywateli Chin mieszkających w moskiewskim hotelu hospitalizowano w sobotę na oddziale zakaźnym jednego z moskiewskich szpitali z objawami ostrej niewydolności oddechowej (SARS) u siedmiu osób i anginy u jednej.

Pozostali turyści są pod opieką lekarzy i podobnie jak przewiezieni do szpitala, przechodzą badania pod kątem obecności koronawirusa. Hotel został zamknięty. Ministerstwo zdrowia Rosji poinformowało, że jak dotychczas nie odnotowano w kraju zachorowań wywołanych koronawirusem.

Rosja prowadzi rozmowy z władzami Chin na temat ewakuacji swoich obywateli z Wuhan i prowincji Hubei, w której znajduje się to miasto. Rosyjska ambasada w Pekinie poinformowała, że nie stwierdzono dotąd przypadków zakażenia wirusem wśród Rosjan przebywających w Chinach.

Tajemniczy i nieprzewidywalny

WHO: jest za wcześnie, by ogłosić stan "światowego pogotowia" - 23-01-2020 Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że jest za wcześnie, by ogłosić stan "światowego pogotowia". Jej przedstawiciele podchodzą do sytuacji poważnie i nadal monitorują informacje na temat nowego koronawirusa w Chinach (2019-nCoV). czytaj dalej

Pinkas wytłumaczył, że koronawirus jest jednym z siedmiu wirusów powodujących choroby u człowieka.

- Cztery z nich to wirusy powodujące przeziębienia, dwa z nich to wirusy istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego, ponieważ mogą spowodować epidemie. Jeden powodował SARS, drugi MERS. Ten jest kolejnym - trzecim, o którym stosunkowo mało wiemy. Dlatego, że tak naprawdę pojawił się w październiku. Opisany został przedwczoraj w "New England Journal of Medicine" tak że wiemy, jaki to jest wirus. Znamy jego sekwencję (genową) - wyjaśnił.

Dodał też, że w tej chwili można rozpocząć badania naukowe nad tym wirusem. Natomiast nadal trudno przewidzieć, jak będzie on się zachowywał w populacji. Stwierdził, że ten koronawirus wydaje się wirusem o małej śmiertelności. Przenosi się drogą kropelkową.

- Łatwo się rozprzestrzenia, ale obraz chorobowy, który powoduje, jest niespecyficzny. Typowy dla zapalenia wirusowego układu oddechowego - powiedział. Zauważył, że leczy się go wyłącznie objawowo.

GIS zapewnił, że globalnego zagrożenia nie ma, problem jest lokalny. Zaznaczył też, że Chińczycy zapowiedzieli już, że będą spożywać wyłącznie hodowlane zwierzęta, bo najprawdopodobniej wirus przeszedł na człowieka z dzikiego zwierzęcia - ptaka lub z ssaka.

- Wykluczono raczej gada, bo pierwotnie mówiono, że to właśnie węże spowodowały przeniesienie się tego koronawirusa na człowieka - wyjaśnił.

Koronawirus - objawy

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń.

Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które porównywane jest do zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS, czyli nietypowego zapalenia płuc, pojawiło się ono po raz pierwszy w końcu 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong.