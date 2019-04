Bomba cyklonowa u wybrzeży USA. Miejscami spadł pierwszy śnieg od niemal 40 lat

Tak sobie radzą z lodem na rzece. "Miałem szczęście, że zobaczyłem ten spektakl" - 03-04-2019 Od kilku dni w Chinach utrzymuje się wyjątkowo wysoka temperatura. Aby zapobiec powodzi, spowodowanej roztopami, wysadzono w powietrze pokrywę lodową na rzece Huma w prowincji Heilongjiang. czytaj dalej

Porywisty wiatr, opady śniegu

Od wtorku mieszkańcy wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych zmagają się z niebezpieczną pogodą, spowodowaną zjawiskiem nor'easter (gwałtownymi nawałnicami, które nawiedzają wschodnie wybrzeże USA oraz leżącą nad Atlantykiem część Kanady). Burza przekształciła się jednak w pogodową bombę cyklonową, w której ciśnienie spadło w ciągu 24 godzin o 24 hektopaskale.

System burzowy niesie ze sobą sporo zagrożeń. Porywy wiatru mogą osiągać maksymalną prędkość dochodzącą do 120 kilometrów na godzinę.

Służby zalecają pozostanie małym statkom przy brzegu. Właściciele statków wycieczkowych i frachtowców powinni rozważyć alternatywną trasę lub opóźnić wpłynięcie do portów na wodach środkowego Atlantyku i Nowej Anglii.

Na północny Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie może spaść do 10 centymetrów śniegu. Jak podaje portal AccuWeather, największe opady śniegu prognozowane są dla kanadyjskiej prowincji Nowy Brunszwik - tam może go spaść około 40 centymetrów.

W Charlotte to drugi śnieg w kwietniu w historii

Drugi dzień kwietnia w niektórych częściach Karoliny Południowej i Północnej wyglądał bardziej jak 2 stycznia - spadł śnieg. Tak było między innymi w mieście Charlotte, gdzie opady śniegu to rzadkość. Miejscami spadło go pięć centymetrów. Jak poinformował Jesse Ferrell z portalu AccuWeather, to drugie kwietniowe opady śniegu w tym mieście w historii pomiarów od 1915 roku. Pierwszy raz odnotowano je w 1982 roku.

