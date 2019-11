"Właściwie ślizgaliśmy się po drodze". Śnieżyce w USA - 28-11-2019 Gwałtowna pogoda pokrzyżowała plany świąteczne milionom Amerykanów, którzy wracają do domów na Święto Dziękczynienia. Utrudnienia występują w ruchu samochodów, pociągów oraz samolotów. Miejscami spadło ponad 120 centymetrów śniegu. czytaj dalej

W ostatnich dniach kilkadziesiąt milionów Amerykanów zmagało się z utrudnieniami komunikacyjnymi spowodowanymi intensywnymi opadami śniegu. Taka pogoda była spowodowana bombą cyklonową - zjawiskiem, do którego dochodzi przy gwałtownym spadku ciśnienia (o co najmniej 24 hektopaskali w ciągu 24 godzin).

Jak poinformowała Narodowa Służba Pogodowa (NWS), w poniedziałkową noc barometry w rejonie południowo-wschodniego Oregonu i północno-zachodniej Kalifornii pokazały 1018 hektopaskali, a już we wtorek wieczorem odnotowano 970 hektopaskali. To spadek ciśnienia o 48 hektopaskali.

Utrudnienia na Święto Dziękczynienia

Bomba cyklonowa przyniosła spore utrudnienia w stanie Oregon. W wielu rejonach spadło ponad 120 centymetrów śniegu, co sparaliżowało ruch drogowy, w tym na międzystanowej autostradzie nr 5.

- Przez ostatnie cztery godziny nie jechaliśmy, a właściwie ślizgaliśmy się po drodze - powiedziała Lisa Chadwick, która jadąc z San Francisco na północ, zatrzymała się w miejscowości Bend w stanie Oregon.

Śnieżna pogoda mogła pokrzyżować świąteczne plany nawet 55 milionom Amerykanów. Na terenie aglomeracji Minneapolis w stanie Minnesota pogoda w środę była również gwałtowna. Miejscami spadło do 30 centymetrów śniegu. Od wtorku wieczorem do środowego poranka w Minnesocie doszło do 180 wypadków. W ich wyniku co najmniej dziewięć osób zostało rannych. Na lotniskach w Minneapolis i Chicago odwołano lub opóźniono kilkaset lotów.

Wideo Gwałtowna pogoda utrudniała podróże

Co dalej?

Teraz układ pogodowy już jako niż kieruje się w kierunku Wielkich Równin i Środkowego Zachodu. W piątek i sobotę przypływ ciepłego i wilgotnego powietrza przyniesie ryzyko niebezpiecznych burz w południowo-centralnych regionach USA. Zapowiadany jest też silny wiatr wiejący z prędkością do 100 kilometrów na godzinę.

Tak wyglądało zdjęcie satelitarne USA jeszcze w środę: