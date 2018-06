Bud słabnie, jednak pozostaje groźny. Niesie kolejne ulewy nad Meksyk

Aletta rozpoczęła sezon huraganów. Osiągnęła czwartą kategorię - 08-06-2018 Pierwszy w tym sezonie huragan utworzył się w pobliżu zachodniego wybrzeża Meksyku. Ma kategorię czwartą. Maksymalna prędkość wiatru w piątkowy wieczór dochodziła do 220 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Bud stał się burzą tropikalną - poinformowało w środę po południu (czasu polskiego) amerykańskie Narodowe centrum ds. Huraganów (NHC). Żywioł przemieszcza się po Pacyfiku z prędkością 6 km/h na północny wschód. NHC przewiduje, że w czwartek wieczorem uderzy w należący do Meksyku Półwysep Kalifornijski, jeszcze jako burza tropikalna. Do niedzielnego poranka może dotrzeć nad amerykański stan Nowy Meksyk.

Meksykański rząd wydał ostrzeżenie przed burzą tropikalną w południowej części Półwyspu Kalifornijskiego, od Santa Fe do La Paz. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 36 godzin żywioł zacznie oddziaływać na pogodę nad regionem.

Otarł się o kategorię czwartą

Jeszcze w środę Bud znajdował się około 350 kilometrów na południowy zachód od Półwyspu Kalifornijskiego, na wysokości Cabo Corrientes, w pobliżu Puerto Vallarta. Niósł ze sobą porywy wiatru, które maksymalnie osiągały prędkość 120 km/h. W poniedziałek umocnił się do huraganu trzeciej kategorii. Wcześniej niemal otarł się o czwartą, gdy wiatr osiągnął prędkość 200 kilometrów na godzinę. We wtorek został jednak zdegradowany do kategorii pierwszej. Maksymalną siłę osiągnął około 520 kilometrów na południowy wschód od miasta Cabo San Lucas, znajdującego się na południowym krańcu Półwyspu Kalifornijskiego.

Trasa przemieszczania się burzy tropikalnej Bud (NHC NOAA)

Ulewne opady i podtopienia

Prognozuje się, że w czwartek Bud przyniesie opady w wysokości od 50 do 100 litrów na metr kwadratowy w większości południowo-zachodniego Meksyku. Ulewny deszcz może spowodować śmiercionośne powodzie i lawiny błotne - ostrzega NHC.

Bud sprowadził już ulewny deszcz do kraju. W minioną niedzielę w drugim co do wielkości mieście Meksyku, leżącej w centrum Guadalajarze, woda zalała między innymi parking podziemny w galerii handlowej. Filmy przedstawiające zatopione samochody trafiły do mediów społecznościowych.

