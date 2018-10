Do Portugalii dotarła burza tropikalna Leslie. Towarzyszą jej intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Powalone drzewa, zatarasowane drogi, zerwane linie energetyczne - to skutki ataku żywiołu.

"Ofiary są pogrzebane w masie błota i gruzów" - 13-10-2018 Co najmniej 21 osób nie żyje, a piętnaście uznaje się za zaginione po tym, jak indonezyjską wyspę Sumatra nawiedziła seria powodzi błyskawicznych i osunięć ziemi. Wśród ofiar śmiertelnych są dzieci. czytaj dalej

Wydano ostrzeżenia

Do Półwyspu Iberyjskiego dotarła w nocy z soboty na niedzielę burza Leslie. Żywioł tuż przed uderzeniem osłabł i z huraganu pierwszej kategorii stał się burzą tropikalną.

Nawet jako burza, Leslie niesie ze sobą olbrzymie zagrożenia: wiatr rozpędzający się do 100 kilometrów na godzinę, intensywne opady deszczu, wysokie fale. Władze apelują do mieszkańców, by pozostawali w bezpiecznych pomieszczeniach i trzymali się z dala od wybrzeży.

Służby morskie zaleciły rybakom na morzu jak najszybsze dotarcie do najbliższego portu, a linia lotnicza TAP Portugal odwołała siedem lotów.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Portugalii na niedzielę (meteoalarm.eu/IPMA)

Wywrócone drzewa, zablokowane drogi

Co najmniej tysiąc drzew zostało powalonych, głównie w nadmorskich miastach na północ od Lizbony. Przewrócone drzewa czasowo blokują drogi. Przez kilka godzin nieprzejezdna była autostrada A1 - główna trasa prowadząca przez całą Portugalię.

Zrywane są też linie energetyczne. W niedzielę około południa do co najmniej 300 tysięcy domów nie docierał prąd - przekazał Belo Costa, komendant Agencji Obrony Cywilnej.

Najsilniej wiało w nocy, ale zagrożenie nie minęło.

Leslie to najsilniejszy huragan w Portugalii od 1842 roku.

Zagrożona także Hiszpania

Według służb pogodowych, żywioł może dotknąć też zachodnią część Hiszpanii, ale tam prędkość wiatru prawdopodobnie nieco osłabnie. Hiszpańska agencja meteorologiczna Aemet przewiduje, że Leslie dotrze do Hiszpanii w niedzielę rano, a podmuchy wiatru na zachodzie kraju będą dochodzić do 100 km/h.

Żywioł zagraża też Hiszpanii, a szczególnie wyspie Majorka, gdzie kilka dni temu w wyniku gwałtownych powodzi zginęło 12 osób.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Hiszpanii na niedzielę (meteoalarm.eu/IPMA)