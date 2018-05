Co najmniej 78 osób zginęło, a 143 zostały ranne podczas burz piaskowych na północy Indii - podały lokalne służby do spraw zarządzania katastrofami. Najbardziej poszkodowane są stany Uttar Pradeś i Radźasthan.

Dziesiątki ofiar w rejonach turystycznych

Jak podaje agencja AFP, większość ofiar zginęła pod zawalonymi drzewami, które silny wiatr wyrywał z korzeniami. Z kolei, jak podaje portal BBC News, wiele osób spało, gdy ich domy zawaliły się po uderzeniu piorunów.

Burze piaskowe uderzyły najsilniej w rejon miasta Agra na zachodzie Uttar Pradeś, gdzie mieści się słynne mauzoleum Tadż Mahal. Według najnowszych danych zginęło tam 36 osób.

- Większość zabitych i rannych pochodziła z trzech dystryktów Alwar, Dholpur i Bharatpur - powiedział Hemat Gera z wydziału ds. zarządzania katastrofami i pomocy humanitarnej w Radźasthan.

Oprócz ludzi, w wyniku kataklizmu zginęły również zwierzęta. Jak podały władze, ofiarami gwałtownych burz stało się 157 zwierząt.



Une tempête de sable a fait près de 100 morts et autant de blessés en #Inde ces deux derniers jours notamment à Agra.





Wiele zniszczeń

W wyniku burz piaskowych, którym towarzyszył silny wiatr, zniszczone zostały domy, zginęło bydło. Odnotowano również przerwy w dostawie prądu.

Jak podaje AFP, późnym popołudniem w środę biała zasłona pyłu otoczyła New Delhi, zmniejszając widzialność. Później doszło do gwałtownej burzy. Nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach.

Burze piaskowe są latem powszechne w tej części Indii, ale utrata życia na taką skalę jest niespotykana – zwraca uwagę BBC.

Kondolencje premiera

Premier Indii Narendra Modi poinformował na Twitterze, że jest zasmucony śmiercią tak wielu osób. Złożył kondolencje pogrążonym w żałobie rodzin.

Gwałtowna pogoda nie odpuści

Indie nadal narażone są na negatywny wpływ aury. Hinduskie służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia na kolejnych pięć dni. Ostrzegają przed takimi niebezpiecznymi zjawiskami jak szkwał, grad, ulewny deszcz czy wysoka temperatura.

Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami w Indiach









Wideo Zniszczenia po przejściu burz piaskowych w Indiach (Reuters)