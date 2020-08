"Grad padał przez pół godziny, był wielkości jajka. Jak na froncie wojennym" - 31-07-2020 Pogoda dała się we znaki mieszkańcom Słowenii. Przez cały środowy wieczór przez kraj przechodziły burze, którym towarzyszyły ulewy i gradobicia. Służby ratunkowe wypompowywały wodę z zalanych domów i zabezpieczały zniszczone przez wichury dachy. czytaj dalej

Isaias, którego siła osłabła i z huraganu pierwszej kategorii przemienił się w burzę tropikalną, wciąż stwarza zagrożenie. Wiatr wieje z maksymalną prędkością dochodzącą do 100 kilometrów na godzinę.

Jak przewiduje amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), burza tropikalna Isaias przejdzie obok wschodniego wybrzeża Florydy w niedzielę lokalnego czasu. W poniedziałek i wtorek jej centrum przeniesie się z wybrzeży stanu Georgia do południowych stanów środkowego Atlantyku.

Według prognoz Isaias nie powinien już przybrać na sile, co sprawiłoby, że ponownie stałby się huraganem.

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) podaje, że na Florydzie Isaias może przynieść porywy wiatru mogące zrywać dachy z domów. Miejscami może spaść też do 150 litrów wody na metr kwadratowy deszczu. Opady mogą dotrzeć też do Karoliny Północnej i Karoliny Południowej, gdzie mogą wynieść do 170 l/mkw.

Ofiary śmiertelne na Dominikanie

Isaias wcześniej jako huragan przeszedł nad Dominikaną oraz Portoryko. Agencja Reutera, powołując się na doniesienia lokalnych mediów podała, że na Dominikanie zginęły dwie osoby, a w Portoryko prądu pozbawionych zostały tysiące odbiorców. Na Bahamach wiał wiatr i padał ulewny deszcz.

Isaias na zdjęciach satelitarnych (NOAA)

Stan wyjątkowy

W ramach przygotowań na nadejście żywiołu, w Karolinie Północnej i Wirginii ogłoszono stan nadzwyczajny. Na Florydzie gubernator wprowadził stan wyjątkowy dla kilku hrabstw i zachęcił wszystkie części stanu do przyjęcia ewakuowanych osób, aby nie doszło do przepełnienia miejscowych schronów.

Gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper zezwolił na pomoc 150 członków Gwardii Narodowej w razie potrzeby.

- Jak nauczyliśmy się po huraganie Florence, nawet burza pierwszej kategorii może przynieść poważne skutki, dlatego nie powinniśmy traktować tej sytuacji bez powagi - przekazał Cooper w oświadczeniu.