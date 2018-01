W Izraelu pierwszy tydzień stycznia upłynął pod znakiem burz i powodzi. Władze apelują, by mieszkańcy potraktowali ostrzeżenia z należytą powagą.

Wzburzone wody Izraela

Potężny wiatr i ulewny deszcz od początku stycznia dręczy mieszkańców Izraela. Nieprzerwanie od czwartku utrzymują się ostrzeżenia przed sztormem, a z całego kraju napływają doniesienia o kolejnych zniszczeniach.

W piątek rano czasu lokalnego przedstawiciele Służby Hydrologicznej odnotowali na północy kraju od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy deszczu oraz wiatr wiejący z prędkością do 90 kilometrów na godzinę. Poziom wody w Morzu Galilejskim przekroczył bezpieczny próg i wciąż rośnie. Prognozy zakładają, że zła pogoda utrzyma się aż do niedzieli.

"Jeszcze w piątek wiatr wiał z prędkością do 60, a w porywach do 90 kilometrów na godzinę. Ulewa przenosi się coraz bardziej na południowy wschód" - poinformowali na swoim koncie na Twitterze.

W strefie brzegowej Izraela doszło do wielu przypadków podtopień oraz powodzi błyskawicznych. W regionie Sharon wzburzony potok porwał samochód z matką i dwojgiem dzieci. Niezbędna okazała się pomoc funkcjonariuszy, którzy uratowali chroniących się na dachu chłopców i kobietę. U dzieci stwierdzono objawy hipotermii i przeniesiono do Centrum Medycznego Hillel Yaffe.

W pobliżu Negev niezbędna była interwencja policji, gdy 70-letni motocyklista nie był w stanie wyjść z potoku.

Na Wzgórzu Golan w nocy z piątku na sobotę spadł śnieg.

Przygotowaniom nie ma końca

Komitet Zarządzania Kryzysowego w Jeruzalem ostrzega, że trudne warunki pogodowe utrzymają się do końca weekendu. Dodatkowe utrudnienia związane są z dotychczasowymi szkodami poczynionymi przez rozszalały żywioł.

"Usuńcie obluzowane konary, zabezpieczcie kable, sprawdźcie instalację elektryczną i system wentylacji. Zaopatrzcie się w latarki, akumulatory i koce elektryczne. Umocujcie anteny i panele słoneczne, usuńcie zbędne przedmioty z dachów i balkonów" - wyliczają władze Jeruzalem.

Weterynarz Gil Shavit przypomina też, że właściciele zwierzaków powinni zapewnić swoim pupilom bezpieczne schronienie i trzymać je w domu, póki pogoda nie powróci do normy.