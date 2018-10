Był most - nie ma mostu. Były domy - zniknęły. Poruszające zdjęcia "przed" i "po"

"Uciekałyśmy ile sił w nogach, lecz fale nas dogoniły". Ponad tysiąc ofiar, zniszczenia, chaos - 02-10-2018 Policja pilnująca banków z obawy przed kradzieżami. Tłumy ludzi uciekających z najbardziej zagrożonych terenów. Dziesiątki niezidentyfikowanych zwłok i prawdopodobnie setki jeszcze nieodnalezionych. To sytuacja na indonezyjskiej wyspie Sulawesi (Celebes) kilka dni po tragicznym trzęsieniu ziemi. czytaj dalej

Liczba śmiertelnych ofiar piątkowego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7.5 i sześciometrowych fal tsunami, które po nim nastąpiły - według najnowszego oficjalnego raportu, ogłoszonego we wtorek - to co najmniej 1234 osoby. Jednak bilans prawie na pewno wzrośnie, nawet do kilku tysięcy zabitych, gdyż ratownicy i ekipy poszukiwawcze wciąż docierają do regionów spustoszonych przez żywioł.

Większość potwierdzonych ofiar śmiertelnych i najwięcej zniszczeń zanotowano w Palu, 380-tysięcznym mieście na zachodnim wybrzeżu wyspy Sulawesi (Celebes).

Zniknął meczet, hotel, galeria handlowa

Na zdjęciach satelitarnych udostępnionych przez DigitalGlobe widać między innymi most, który runął do rzeki. Całe osiedla zostały starte z powierzchni ziemi. Zniknął meczet. Ośmiopiętrowy hotel złożył się jak domek z kart. W miejscu nadmorskiej galerii handlowej jest puste nabrzeże. Ulice zmieniły się w błotniste rowy.

Zniszczenia w Palu i okolicach widać na zdjęciach satelitarnych (Fot. DigitalGlobe/PAP/EPA)