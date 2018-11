Było ich sześć, cztery już nie żyją. Nosorożce fatalnie zniosły przeprowadzkę

Nie żyją cztery z sześciu nosorożców czarnych, które przeniesiono z RPA do Czadu. Prawdopodobnie nie przystosowały się do nowego środowiska i padły z głodu. Dzięki wysiłkom aktywistów w ostatnich dwóch dekadach udało się podwoić liczbę tych zwierząt w Afryce, nadal są one jednak gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem.

Chiny zalegalizowały używanie rogów nosorożców i tygrysich kości w medycynie - 30-10-2018 Chiński rząd zalegalizował stosowanie rogów nosorożców oraz tygrysich kości do celów medycznych. - To bardzo niepokojące - mówi Leigh Henry z organizacji WWF. Obrońcy dzikich zwierząt są zaniepokojeni, gdyż ta decyzja może grozić im wyginięciem. czytaj dalej

W maju przetransportowano samolotem z Republiki Południowej Afryki do Parku Narodowego Zakouma w Czadzie sześć nosorożców czarnych. Operacja była częścią programu odnowienia populacji tych zwierząt - nadal krytycznie zagrożonych wyginięciem - w regionach kontynentu, gdzie liczba osobników jest skrajnie niska lub gdzie wyginęły.

Taka właśnie sytuacja była w Czadzie, gdzie nosorożce czarne wyginęły w 1972 roku, głównie ze względu na intensywne kłusownictwo.

Nosorożce padły z głodu?

Dwa z nosorożców przewiezionych w maju do Czadu z RPA padły w zeszłym miesiącu, teraz znaleziono kolejne dwa martwe osobniki.

"Mała ilość rezerw tłuszczu (w ciałach nosorożców) sugeruje, że zwierzęta nie przystosowały się do nowego środowiska. To mogło być przyczyną ich śmierci" - poinformowali w oświadczeniu przedstawiciele obu krajów i organizacji African Parks. Mówiąc wprost: nosorożce prawdopodobnie padły z głodu. Wykluczono inne przyczyny, takie jak zabicie przez kłusowników, choroby zakaźne czy zatrucie toksycznymi roślinami.

Dwa pozostałe przy życiu nosorożce z ostatniego transportu przeniesione zostaną do specjalnych obiektów hodowlanych, gdzie możliwa będzie ich lepsza ochrona.

Zagrożone gatunki zwierząt (Maciej Zieliński/PAP/Reuters)

Problemy z adaptacją

Dwie dekady temu kłusownictwo doprowadziło do niemal całkowitego wyginięcia nosorożców czarnych we wschodniej i centralnej Afryce. Od 1960 do 1998 roku ich liczba spadła o 98 procent. Od tamtej pory, dzięki wysiłkowi obrońców zwierząt, udało się podwoić ich liczbę, dziś populacja na tych terenach liczy około 5400 osobników. Nadal są one jednak gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem.

Podobna, jak teraz w Czadzie, próba relokacji zwierząt przeprowadzona w Kenii także zakończyła się niepowodzeniem. Z 11 nosorożców czarnych przeniesionych do Parku Narodowego Tsavo padło, prawdopodobnie z powodu picia słonej wody. Jedenasty zginął, zaatakowany przez lwa.