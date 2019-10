Atak szopa na Florydzie. "Widziałam dużo krwi" - 15-10-2019 Starsze małżeństwo z Florydy podczas spaceru w pobliżu swojego domu w Fort Lauderhill przeżyło niecodzienny atak. Nigdy by nie przypuszczali, kto się go dopuścił. czytaj dalej

"Moja żona zadzwoniła do mnie z biblioteki publicznej w Pensylwanii i powiedziała, że czuje, jakby jej samochód się palił i wydawał dziwny dźwięk. Powiedziałem jej, żeby otworzyła maskę i to jest obraz tego, co mi przysłała" - napisał na Facebooku Chris Persic, mąż Holly, który opublikował zdjęcia w sieci. Pod maską samochodu było ponad 200 orzechów włoskich zmieszanych z trawą i liśćmi.

- Były wszędzie, pod akumulatorem, w pobliżu wentylatora chłodnicy - relacjonował Chris. - Orzechy włoskie na bloku silnikowym były czarne i pachniały, jakby były upieczone - dodał.

Zrobiły z auta spiżarnie

Chris żartował, że auto wyglądało, jakby wiewiórki gromadziły w nim orzechy na następne trzy zimy. Prawdopodobnie większość zapasów zwierzęta zrobiły w weekend, kiedy samochód był nieużywany.

Wyciąganie orzechów spod maski i czyszczenie auta zajęło prawie godzinę. Następnie pojazd trafił do warsztatu na przegląd. Kiedy mechanicy podnieśli samochód i zdjęli osłonę spodu silnika, wypadły kolejne orzechy. Na szczęście auto jest sprawne i nadaje się do jazdy.

Ponad 200 orzechów pod maską samochodu (Chris Persic/Instagram.com/BarkandShutter)