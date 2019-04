Chaos na drogach i zamknięte szkoły. Kwietniowy śnieg w Szkocji i Anglii

Tak sobie radzą z lodem na rzece. "Miałem szczęście, że zobaczyłem ten spektakl" - 03-04-2019 Od kilku dni w Chinach utrzymuje się wyjątkowo wysoka temperatura. Aby zapobiec powodzi, spowodowanej roztopami, wysadzono w powietrze pokrywę lodową na rzece Huma w prowincji Heilongjiang. czytaj dalej

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadła poniżej zera stopni. Taka aura związana była z napływem zimnego powietrza z Islandii. Z kolei w nocy z wtorku na środę w paśmie górskim Cairngorms w Szkocji spadło 40 centymetrów śniegu.

Przez intensywne opady śniegu zamknięto szkoły i drogi w hrabstwie Lancashire. Z powodu utrudnień pogodowych zamknięto także autostradę M55 w pobliżu angielskiego miasta Blackpool i drogę A9 niedaleko szkockiego Slochd - poinformował dziennik "The Sun".

Żółte alerty

Brytyjski serwis meteorologiczny Met Office wydał żółte alerty pogodowe przed intensywnymi opadami śniegu i porywistym wiatrem dla West Midlands i Walii.

"Od dwóch do pięciu centymetrów śniegu może zgromadzić się na wysokości powyżej 200 metrów nad poziomem morza, podczas gdy od pięciu do dziesięciu centymetrów może spaść powyżej 400 metrów w kilku miejscach" - poinformował we wtorek Met Office. - To może doprowadzić do trudnych warunków jazdy i zakłóceń na trasach w wyższych partiach - ostrzeżono.

Jak informują brytyjscy meteorolodzy, obecnie nad Wielką Brytanią znajduje się głęboki niż, który kieruje się na południowy zachód. Towarzyszą mu opady deszczu, w wyższych partiach pada śnieg. Do piątku aura ma się poprawić.

Yup @PlanetRockRadio the snow has arrived in Bonnie Scotland, just a wee covering in Livingston, but Inverness really got it ❄️ pic.twitter.com/GlUABoyf3Q — Stacey Martin (@StaceyMartin89) 3 kwietnia 2019

pic.twitter.com/IwR5jr6GPp — Stacey Martin (@StaceyMartin89) 3 kwietnia 2019

A brief appearance from the sun on Creag Bhalg. #Cairngorms pic.twitter.com/URhY0JIWTx — Ben Dolphin (@CountrysideBen) 3 kwietnia 2019

Well I wasn't expecting to wake up to this! Even with the warning.@metoffice @uksnowmap.

Still snowing at Np4 mountain. pic.twitter.com/JtJ6TS94HN — me not you (@Isobelwilson8) 4 kwietnia 2019