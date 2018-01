"Chcę już wrócić, ale na razie nie ma na to szans". Chiny walczą z mrozem i śniegiem

"Aż mi twarz wykręca z zimna". Mrożąca krew w żyłach zima - 07-01-2018 W Stanach mróz nie odpuszcza, a w wielu miastach padają kolejne rekordy zimna. Wielu mieszkańców przyznaje, że samo wychodzenie na zewnątrz może fatalnie się skończyć, a ci, którzy nie mają gdzie się podziać, walczą o miejsca w przepełnionych schroniskach. czytaj dalej

Od kilku dni w Chinach panują trudne warunki pogodowe. Kraj nawiedziły śnieżyce, które doprowadziły do śmierci 10 osób. W prowincjach Henan, Hubei i Anhun spadło nawet do 40 centymetrów śniegu.

Według chińskiej agencji informacyjnej Xinhua pogoda wpłynęła na życie ponad 500 tysięcy osób w pięciu prowincjach. Straty gospodarcze wyniosły do tej pory 510 milionów juanów (79 milionów dolarów).

Nie mogą wrócić

W sobotę wieczorem lodowate powietrze i burzowy front przedostał się do Autonomicznego Regionu Wewnętrznej Mongolii. Śnieżyca sparaliżowała miasto Hohhot, a transport środkami publicznymi na wiele godzin zamarł.

Z powodu zalegającej na drogach warstwy śniegu warunki na drogach stały się wyjątkowo trudne, a władze miasta zdecydowały się puścić w ruch odśnieżarki i oddelegowały służby porządkowe do posypywania dróg solą i piachem. Wielu przejezdnych musiało odłożyć powrót na czas, gdy pogoda się poprawi:

- Chcę już wrócić do Baotou, ale na razie nie ma na to szans - stwierdziła Zhao, która zatrzymała się w mieście na kilka dni.

Od dwóch dni w Autonomicznym Regionie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

Prognoza opadów

Od piątku do niedzieli opady śniegu nawiedzają głównie północną, ale także miejscami centralną i wschodnią część Chin, będą przeważnie umiarkowane. W niektórych okolicach śniegu spadnie jednak dużo, inne muszą się liczyć z nadejściem uciążliwych opadów deszczu ze śniegiem.

Kolor czarny i szary oznacza opady śniegu i deszczu ze śniegiem:

Opady śniegu i deszczu ze śniegiem w Chinach (CMA)

Śnieżyce od środy

Burze śnieżne rozpoczęły się w środę, powodując zakłócenia komunikacyjne i przerwy w dostawach prądu. Chiński urząd meteorologiczny wydał wówczas ostrzeżenia trzeciego stopnia w czterostopniowej rosnącej skali.

W piątek w 2,5-milionowej prefekturze miejskiej Suizhou w środkowych Chinach, w prowincji Hubei 140 tysięcy gospodarstw nie miało prądu. Stacje meteorologiczne w Suizhou odnotowały opady śniegu na poziomie średnio około 23 cm. To najwyższe opady w ciągu ostatnich 50 lat.

W piątek po południu prąd przywrócono do 70 proc. gospodarstw.

Trzy lotniska zostały zamknięte, a na kolejnych dziewięciu doszło do dużych opóźnień - poinformował w czwartek dostawca danych na temat transportu lotniczego VariFlight, na którego powołuje się agencja Reutera. Z powodu trudnych warunków pogodowych zamknięto lotniska Hefei Xinqiao i Fuyang Xiguan we wschodniej prowincji Anhuej (Anhui) oraz lotnisko Jining Qufu w Szantung (Shandong) na północnym wschodzie kraju.

W innych portach lotniczych konieczne było zamknięcie części pasów startowych. Wywołało to opóźnienia w obsłudze lotów. Nie uniknęło ich również międzynarodowe lotnisko w Pekinie, jedno z najruchliwszych w kraju.

Pokrywa śnieżna w Chinach (CMA)

Kilkadziesiąt centymetrów śniegu

W mieście Fuyang w prowincji Anhui spadło ponad 20 cm śniegu. Z kolei w Bengbu po 22-godzinnym opadzie lokalne władze w ciągu nocy trzykrotnie wysyłały na drogi odśnieżarki. W pobliskim mieście Mingguang do godziny 8 rano czasu lokalnego pokrywa śnieżna przyrosła do 30 cm.

Jak poinformowała państwowa agencja prasowa Chin, urząd meteorologiczny zaapelował do władz o podjęcie środków ostrożności na kolei i na drogach, zapewnienie dostaw elektryczności oraz utrzymanie usług telekomunikacyjnych.

W środkowej prowincji Henan i regionie autonomicznym Ningsia (Ningxia) na północy Chin przez śnieg zamknięto część autostrad. W mieście Xian, stolicy prowincji Szensi (Shaanxi) w środkowej części kraju, wystąpiły opóźnienia w ruchu wielu pociągów dużych prędkości.

W mieście Hefei, stolicy prowincji Anhui, pod ciężarem śniegu zawaliły się stropy na dworcu autobusowym, powodując śmierć co najmniej jednej osoby.