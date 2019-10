Koszmarne narodziny. To nagranie przyprawia o gęsią skórkę - 12-10-2019 Około stu pająków przyszło na świat w jednym z australijskich ogrodów zoologicznych. Nagranie z momentu narodzin jest tylko dla osób o mocnych nerwach. czytaj dalej

Liam Gomez z miejscowości Folkestone w hrabstwie Kent we wschodniej Anglii obudził się z zawrotami głowy i bólem ucha. Postanowił więc wziąć wolne w pracy po czym, żeby załagodzić ból, wlał do ucha trochę oliwy i poszedł znowu spać.

- Czułem łaskotanie w uchu, ale myślałem, że to od oleju - mówił Gomez w rozmowie z brytyjską agencją informacyjną SWNS. - Kiedy obudziłem się kilka godzin później, cały czas miałem to dziwne uczucie w uchu, ale tym razem dodatkowo pojawiły się ciche odgłosy drapania - dodał.

Mężczyzna postanowił sam się zbadać.

"Czułem odrazę"

- Wziąłem wsuwkę do włosów i patyczek do uszu i udało mi się wyciągnąć pająka. Policzyłem nogi, aby się upewnić, czy dobrze oczyściłem ucho - relacjonował Gomez. - Chciałem wyciągnąć to z mojego ucha jak najszybciej. Czułem odrazę, bo nienawidzę pająków - opowiadał mężczyzna.

Mężczyzna nie poszedł do lekarza, bo - jak mu się wydawało - pająk był samcem. Aby zapobiec pojawieniu się kolejnego niepożądanego gościa w przyszłości, postanowił spać ze słuchawkami na uszach.

Gomez przyznał, że poprzedniego wieczora przy wejściu swojego domu zauważył pajęczynę.