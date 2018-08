"Chcieliśmy, aby wróciły do morza"

"Żałobna podróż dobiegła końca. Bogu dzięki". Orka 17 dni płynęła z martwym dzieckiem - 13-08-2018 Przez ponad dwa tygodnie orka płynęła u wybrzeży Kanady, podtrzymując martwe ciało swego dziecka. Teraz Centrum Badań nad Wielorybami ogłosiło, że samica zakończyła "żałobną podróż". "Jej koszmar się skończył" - napisali badacze. czytaj dalej

Walka o orki

Grupa orek ugrzęzła w czasie odpływu na plaży Mar del Plata, w prowincji Buenos Aires. Ekipa ratunkowa, składająca się z pracowników argentyńskiej marynarki wojennej, wolontariuszy i przedstawicieli Marine World Foundation pomagała ssakom wrócić na otwarte wody.

Akcja ratunkowa rozpoczęła się w piątek (24 sierpnia) i była kontynuowana następnego dnia - w sobotę (25 sierpnia). Zwierzęta udało się uratować i powróciły do morza.

- Widzieliśmy, że z każdą kolejną próbą było coraz trudniej. Ale byliśmy bardzo uparci i wytrwali. Chcieliśmy, aby orki wróciły do morza. Brak mi słów, żeby wyrazić co czuję. To było marzenie, które się spełniło. Coś niewiarygodnego - powiedziała Florencia Speciale, szefowa Departamentu Zwierząt Morskich (Marine World Department).

Orki dotarły do ​​wybrzeża popularnych plażowych miasteczek, między innymi: Mar de Ajo, Mar del Plata i Villa Gesell.

Biologia gatunku

Orki to najwięksi przedstawiciele rodziny delfinowatych (Delphinidae). Posiadają silnie rozwiniętą płetwę grzbietową, która u samców może nawet dochodzić do 1,8 metra długości. Wyróżnia te ssaki morskie szczególne ubarwienie ciała, z czego są najbardziej znane i rozpoznawalne. Mają czarny grzbiet i kontrastowo śnieżnobiały spód ciała. Za oczami mają również białe plamy (po jednej za każdym okiem).

Długość ciała dorosłych samców dochodzi do 6,7-9,8 m, natomiast samic do 5,7-8,5 m. Ich masa ciała wynosi od 4 do 9 ton w przypadku samców oraz 2,6-5,5 ton u samic.

Orki poruszają się w wodzie bardzo zwinnie i szybko, osiągając prędkość do 60 kilometrów na godzinę.