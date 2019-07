Pioruny, wichura, grad. Potężna burza w Chinach - 03-06-2019 W niedzielę wieczorem w chińskim mieście Changchun pojawiła się potężna burza. Intensywne opady deszczu i gradu spowodowały wiele podtopień. Aura sparaliżowała komunikację miejską. czytaj dalej

- Jak zwykle z moimi kolegami dbaliśmy o to, żeby wszystko na plaży było w porządku. Grzmoty były naprawdę głośne, więc byliśmy bardzo przestraszeni. Nagle usłyszeliśmy krzyk rodziców chłopca i natychmiast przybiegliśmy, żeby sprawdzić, co się dzieje. Zobaczyłem małego chłopca leżącego na ziemi. Udzieliłem mu pierwszej pomocy. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego! Jestem bardziej przyzwyczajony do poparzeń od meduz i ran zadanych przez jeżowce morskie niż do małych chłopców rażonych przez pioruny - powiedziała z jedna z osób pracujących na plaży.

Stan krytyczny

Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy ratownicy właśnie przygotowywali się do pracy.

- Niestety to, co wydarzyło się dziś rano, było nagłe i brutalne. To było niespodziewane. Prognozy pogody były inne. Wiedzieliśmy jedynie, że po południu powieje silniejszy wiatr. Plaża nie była jeszcze pod nadzorem i nie wywieszono czerwonej flagi. Tego poranka wszystko działo się bardzo szybko i mogło przydarzyć się każdemu - powiedział Dominique Delin, główny ratownik.

Ratownicy wykonali masaż serca i użyli defibrylatora.

Chłopiec w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala w Nicei. Rodzicami, którzy są w szoku, również zajęli się ratownicy medyczni.