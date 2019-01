Ratownicy cały czas starają się wydobyć 2,5-letniego Yulena, który w niedzielę wpadł do 100-metrowego odwiertu. Aby dotrzeć do dziecka, ekipy ratunkowe wiercą dwa tunele. W środę podczas akcji znaleziono włosy zaginionego chłopca.

Chłopiec mógł utknąć w grząskim dnie odwiertu. Dramatyczna akcja ratunkowa - 15-01-2019 Ponad stu hiszpańskich ratowników poszukuje od niedzieli 2,5-letniego chłopca, który wpadł do wąskiego, głębokiego na sto metrów odwiertu w masywie górskim w Andaluzji. czytaj dalej

Jak podało w środę radio Cadena Ser, znalezienie włosów dziecka potwierdza relację jego ojca, który twierdził, że Yulen wpadł do odwiertu. Niektórzy komentatorzy powątpiewali w tę wersję, wskazując, że trwające trzeci dzień poszukiwania chłopca przez głębinowe sondy nie skutkowały znalezieniem biologicznych śladów dziecka.

- Dla nas to nie jest żadne odkrycie. Od początku wiedzieliśmy, że Yulen tam jest, w środku tej dziury - powiedział w środę rano dziennikarzom ojciec poszukiwanego chłopca.

Akcję poszukiwawczą utrudnia fakt, że odwiert jest bardzo wąski, ma zaledwie 25 centymetrów szerokości.

Dwa tunele

Z kolei przedstawicielka rządu Hiszpanii w prowincji Malaga Maria Gamez poinformowała, że rozpoczęte we wtorek wiercenie pionowego tunelu w sąsiedztwie jamy, do której wpadł Yulen, nie jest jedynym działaniem.

Ratownicy nie wykluczają, że w dotarciu do uwięzionego dziecka może pomóc inny tunel, którego wiercenie rozpoczęto w nocy z wtorku na środę. Ma on być przydatny w sytuacji, gdyby nie udało się wydobyć dziecka pierwszym wyjściem, którego drążenie rozpoczęto we wtorek rano.

Próba wydobycia najpóźniej w piątek

Gamez ujawniła, że próba wydobycia chłopca z rozpadliny powinna zostać przeprowadzona najpóźniej do piątku. Wskazała na udzielone wsparcie ze strony zagranicznej firmy mającej doświadczenie w tego typu operacjach.

- Do liczącej ponad 100 ratowników ekipy dołączyła we wtorek firma, która w 2010 roku brała udział w zakończonej sukcesem akcji wydobycia górników uwięzionych w chilijskiej kopalni - powiedziała.

Słychać było płacz dziecka

Do wypadku Yulena doszło w niedzielę, kiedy bawił się z innym dzieckiem koło gospodarstwa należącego do członków jego rodziny. Świadkowie twierdzą, że krótko po wypadku słyszeli płacz chłopca wydobywający się z głębokiego odwiertu.

Dziura, do której wpadł 2,5-latek, powstała na skutek odwiertu wykonanego w celu poszukiwaniu wody. Otwór nie został zabezpieczony, a w jego sąsiedztwie nie ustawiono żadnego znaku ostrzegającego o niebezpieczeństwie.