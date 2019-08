Mieszkańcy Florydy szturmują sklepy przed atakiem huraganu - 30-08-2019 Wiatr w huraganie Dorian wieje ze średnią prędkością 185 kilometrów na godzinę. To oznacza, że żywioł obecnie ma trzecią kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Do Florydy żywioł ma dotrzeć późno w poniedziałek. Donald Trump zatwierdził ogłoszenie stanu wyjątkowego na terenie stanu. czytaj dalej

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) poinformowało w piątek, że zbliżający się do Florydy huragan Dorian ma już kategorię czwartą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje z prędkością 225 kilometrów na godzinę.

Na nadejśćie żywiołu przygotowują się mieszkańcy Wysp Bahama. Huragan znajduje się w odległości około 880 kilometrów na wschód od West Palm Beach na Florydzie i 605 kilometrów od Bahamów.

- Ci, którzy nie chcą się ewakuować, są w wielkim niebezpieczeństwie - ostrzegał mieszkańców Bahamów premier Hubert Minnis. - Błagam, bądźcie rozsądni, nie próbujcie stawiać czoła huraganowi. On może zagrażać życiu - zaznaczył premier.

Z największych wysp Bahamów, czyli Wielkiej Bahama i Wielkiej Abaco, ewakuowali się prawie wszyscy turyści, po czym w piątek późnym wieczorem zamknięte zostało międzynarodowe lotnisko. Regionalne służby meteorologiczne ostrzegają, by przygotować się na "katastrofalne zniszczenia".



- Mówiono nam, że to będzie burza, ale teraz zdajemy sobie sprawę, że może być nieco gorzej - przekazała Lucy Worboys, mieszkanka Nassau, stolicy Bahamów. - Fala jest teraz niesamowicie wysoka, więc ludzie boją się podniesienia poziomu morza, ponieważ Bahamy są bardzo płaskie - dodała Worboys.



Po przejściu nad wyspami Bahama, huragan Dorian prawdopodobnie podąży w stronę Florydy. Przewiduje się, że wiatr z ogromną siłą uderzy w ten stan w nocy z poniedziałku na wtorek. Zdaniem amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa może przekształcić się on w "absolutnego potwora".

Ogłoszono stan wyjątkowy

Na Florydzie, podobnie jak na wyspach Bahama, obowiązuje stan wyjątkowy. Mieszkańcy Florydy gromadzą zapasy. Gubernator Florydy Ron DeSantis przekazał, że ten stan ma ponad 3 mln litrów wody i niemal 2 mln posiłków przygotowanych dla mieszkańców. Na ten czas zamknięto także wiele szkół i uczelni wyższych. Aby uniknąć szkód spowodowanych przez Doriana, US Navy przenosi ponad 40 samolotów z Jacksonville do baz w Michigan, Ohio i Teksasie. Jak przekazał urzędnik sił powietrznych, amerykańskie siły powietrzne ewakuują 16 samolotów z bazy sił powietrznych MacDill pod Tampą do bazy sił powietrznych McConnell pod Wichita w stanie Kansas.

- Przygotujcie się, bąźcie gotowi stawić czoło wydarzeniu, które może potrwać kilka dni - ostrzegał w piątek mieszkańców republikański gubernator tego stanu Ron DeSantis. - Jeśli znajdziecie się w strefie ewakuowanej i dostaniecie nakaz opuszczenia domu, proszę, zróbcie to. Postawcie przede wszystkim na wasze bezpieczeństwo; lepiej się ewakuować, niż pozostać i narazić życie - zaznaczył DeSantis.



O możliwej ewakuacji mówił także predydent Trump, który poinformował, że takie polecenie dla niektórych mieszkańców tego stanu może być wydane w niedzielę. Niektórzy już przemieścili się na tereny zapewniające w ich odczuciu większe bezpieczeństwo, ale większość osób zajmuje postawę wyczekującą, gdyż Dorian przemieszcza się z prędkością 17 km na godzinę i wykazuje tendencję do zmiany swojej trajektorii.

Prognozowana trasa huraganu Dorian

W niedzielę rano naszego czasu żywioł ma znaleźć się w pobliżu północnych wysp Bahamów. W poniedziałek wieczorem lub w nocy z poniedziałku na wtorek będzie się znajdować przy wybrzeżu Florydy i zacznie kierować się w głąb lądu na północy zachód, po czym osłabnie.

Prognozowana trasa przejścia huraganu Dorian (stan na godzinę 8 w sobotę) (NHC)

Skala Saffira-Simpsona

Skala Saffira-Simpsona, określająca siłę intensywności wiatru ciągłego wiejącego w huraganach, podzielona jest na pięć kategorii:

kategorię pierwszą - prędkość wiatru ciągłego osiąga od 119 do 153 km/h;

kategorię drugą - prędkość wiatru ciągłego osiąga od 154 do 177 km/h;

kategorię trzecią - prędkość wiatru ciągłego osiąga od 178 do 209 km/h;

kategorię czwartą - prędkość wiatru ciągłego osiąga od 210 do 249 km/h;

kategorie piątą - prędkość wiatru ciągłego osiąga powyżej 250 km/h.

Floryda na południowo-wschodnim krańcu USA co roku znajduje się na pierwszej linii uderzenia huraganów. Półwysep ma charakter nizinny i jego linia brzegowa jest szczególnie zagrożona, płaska jest też wewnętrzna część Florydy. Dlatego głównym zagrożeniem dla jej mieszkańców są powodzie.