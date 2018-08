Cierpią ryby, wyschło jezioro. Upałom nie widać końca

Fala upałów dotarła do Holandii. Na drogi wyjechały solarki - 29-07-2018 Holandia, podobnie jak inne europejskie kraje, zmaga się w ostatnim czasie z falą upałów. Władze kilku miast postanowiły w niecodzienny sposób zabezpieczyć asfalt przed roztapianiem. czytaj dalej

Cierpią ryby, wyschło jezioro

W ostatnich dniach w Niemczech odnotowano nawet 39 stopni Celsjusza. Kilkutygodniowa susza obniżyła we wtorek poziom wody na Łabie do 49 centymetrów. Niski poziom wody występuje również na Renie. To powoduje komplikacje w żegludze, w przypadku drugiej rzeki wiele statków było zmuszonych do przewożenia wyłącznie lżejszych ładunków. Na Odrze we wschodnich Niemczech całkowicie zawieszono transport wodny.

Susza doprowadziła do całkowitego wyschnięcia jeziora Postteich nieopodal miejscowości Detmold w środkowych Niemczech.

Pogarsza się też sytuacja ryb, znajdujących się w rzekach. W Hamburgu, w ciągu minionego weekendu, władze zebrały prawie pięć metrów sześciennych martwych ryb. Strażacy zaczęli pompować wodę do niektórych akwenów, by zwiększyć poziom tlenu, co pomoże rybom.

Nie widać końca

Kilka elektrowni atomowych zmniejszyło produkcję energii, ponieważ woda w rzekach wykorzystywana do chłodzenia reaktorów jest zbyt ciepła.

Fala upałów nie odpuści Niemcom jeszcze przez kilka najbliższych dni. W wielu miejscach wartości temperatur będą utrzymywać się na poziomie powyżej 30 stopni Celsjusza.

31 lipca 2018 roku w miejscowości Bernburg termometry pokazały 39 stopni Celsjusza:

Temperatura maksymalna w Niemczech 31 lipca 2018 roku (wetteronline.de)