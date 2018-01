"Cieszę się, że żyję". Mężczyzna zaatakowany przez niedźwiedzia

Zderzenie skrajnie różnych mas powietrza nad Nowym Jorkiem. Przed USA znów ciężki czas - 10-01-2018 Znad Kanady napływa mroźne powietrze, znad Zatoki Meksykańskiej - ciepłe. Już w pojedynkę te fronty nieźle namieszają w pogodzie, ale w weekend stanie się coś wyjątkowo niebezpiecznego. Fronty zderzą się ze sobą i tam, gdzie dopiero uporano się z ostatnią falą mrozów, spadnie ulewny deszcz. czytaj dalej

Sytuacja mogła zakończyć się śmiercią

41-letni Andrew Meunier, mieszkaniec Naples na Florydzie, we wtorek wieczorem wypuścił na dwór swojego psa, który po chwili wbiegł przerażony z powrotem do domu. Wkrótce potem mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzia, podaje amerykański serwis informacyjny NBC.

- Wyszedłem na zewnątrz i on tam był. Próbowałem uciekać, lecz nie byłem wystarczająco szybki - powiedział Meunier reporterowi stanowej telewizji Wink News. - Cieszę się, że żyję, bo sytuacja mogła potoczyć się w zupełnie inny sposób - dodaje.

Poszkodowany mężczyzna oznajmił, że widział w sumie trzy niedźwiedzie - każdy z nich, stojąc, miał około 1,5 metra.

Pierwszy taki atak od dawna

Zgodnie z tym, co podaje raport ze zdarzenia, niedźwiedź zadał pazurami rany na głowie i klatce piersiowej mężczyzny. Meunier został przetransportowany po tym do lokalnego szpitala. Lekarze założyli mu w sumie 41 szwów. Poszkodowany został już wypuszczony do domu, zgodnie z informacją, którą podaje portal Wink News.

To był pierwszy atak niedźwiedzia w regionie południowej Florydy od 1970 roku. Jednak w wyniku zdarzenia rządowa agencja ochraniająca zwierzęta Florida Fish and Wildlife Conservation Commission oznajmiła, że będzie pracować nad poprawą bezpieczeństwa w sąsiedztwie. W celu ochrony przed zwierzętami zostaną między innymi zabezpieczone pojemniki na śmieci tak, aby niedźwiedzie nie miały do nich dostępu.