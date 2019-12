Co najmniej trzy ofiary śmiertelne trzęsienia na Filipinach

Brak prądu, ranni, jedna ofiara śmiertelna. Skutki wichur i ulew we Francji - 15-12-2019 Francja od piątku zmaga się ze skutkami gwałtownej pogody. Zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych. Służby poszukują mężczyzny, który został porwany przez strumień wody. Miejscami wiał wiatr z prędkością 160 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Do trzęsienia ziemi doszło w niedzielę na południu Filipin, na wyspie Mindanao. Zginęły trzy osoby - potwierdził inspektor straży pożarnej Samuel Tadeo.

W nocy ratownicy dotarli do ciał dwóch osób. Wiadomo, że jedna z nich to 70-letnia kobieta, która podczas trzęsienia doznała ataku serca. W niedzielę informowano o 6-letnia dziewczynce, na którą zawaliła się ściana jej domu. Jak podaje agencja Associated Press, powołując się na lokalnych urzędników, ranne zostały 84 osoby.

Nie ma nadziei

Pod gruzami jednego z centrów handlowych w mieście Padada, położonym około 20 kilometrów od epicentrum, uwięzionych zostało pięć osób. Według ratowników, nie ma nadziei na odnalezienie nikogo żywego.

Najbardziej dotknięte zniszczeniami zostało miasto Davao. Drogi i budynki, w tym gmach miejscowych władz, zostały uszkodzone. Z powodu pęknięć zamknięto niektóre mosty. Poważnie uszkodzone zostały również szkoły. Kilka miast nie ma prądu.

Trzęsienie ziemi miało magnitudę 6,8. Epicentrum znajdowało się na głębokości 28,2 km i w odległości 61 km na południowy zachód od miasta Davao. Według Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS), doszło do kilku wstrząsów wtórnych w trzech pobliskich prowincjach. Co najmniej jedno z nich miało magnitudę 5.

Trzęsienie ziemi na Filipinach (PAP/EPA/CERILO EBRANO/PHILIPPINE RED CROSS HANDOUT)















Kierunek turystyczny

Mindanao jest drugą co do wielkości wyspą Filipin i popularnym kierunkiem turystycznym. W ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło na Filipinach do serii kilku trzęsień ziemi. Poprzednie nawiedziło archipelag pod koniec października. Zginęło wtedy 21 osób, a ponad 400 zostało rannych.

Filipiny to jeden z najbardziej narażonych na katastrofy kraj na świecie. Każdego roku atakowany jest przez około 20 silnych burz tropikalnych. Położony jest w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych.