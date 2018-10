Coraz więcej ofiar Michaela. Floryda miejscami zrównana z ziemią

Ratownicy docierają do kolejnych obszarów dotkniętych przez huragan Michael. Nie żyje co najmniej 27 osób, pojawiają się doniesienia o 29 ofiarach śmiertelnych. Najbardziej ucierpiał region Florida Panhandle, gdzie wciąż 80 procent odbiorców nie ma prądu.

Wciąż rośnie bilans ofiar śmiertelnych huraganu Michael wraz z docieraniem ratowników do kolejnych poszkodowanych przez żywioł miejsc. CNN przekazał, że zginęło 29 osób. Agencja informacyjna Reutera po godzinie 5 czasu polskiego podała informację o 27 ofiarach.

19 osób (według Reutersa 17) poniosło śmierć na Florydzie, z czego 12 w samym hrabstwie Bay - jednym z tych, które ucierpiały w wyniku katastrofy najbardziej.

Władze poinformowały o śmierci sześciu osób w Wirginii, trzech w Karolinie Północnej i jednej w Georgii. Liczba ofiar może rosnąć. Służby ratownicze wciąż nie mogą dotrzeć do wielu poszkodowanych regionów przez zatarasowane przez drzewa drogi.

Wiele budynków zrównanych z ziemią

W hrabstwie Bay poważnie uszkodzonych zostało ponad 2,5 tysiąca budynków. Co najmniej 162 jest zrównanych z ziemią - podały służby zarządzania kryzysowego w hrabstwie.

Jeszcze we wtorek prądu nie miało ponad 158 tysięcy odbiorców z południowo-wschodnich stanów, z czego około 140 tysięcy na samej Florydzie. W regionie Florida Panhandle bez dostępu do prądu pozostaje około 80 procent odbiorców. Władze przyznają, że mogą minąć tygodnie zanim energia elektryczna dotrze do wszystkich poszkodowanych.

"Po prostu zamierzamy stąd odejść"

Ponad 1200 osób pozostaje jeszcze w schronach. Na stacjach benzynowych godzinami czeka się w kolejce po paliwo. Władze stanowe rozdają wodę ilód. Wydano również trzy miliony posiłków - poinformował gubernator Florydy Rick Scott.

W środę mieszkańcy Mexico Beach mają wrócić do swoich domów. Sześć dni po odejściu huraganu wciąż pozostają bez dachu nad głową.

- Ludzie będą śmiertelnie przerażeni, żeby tu wrócić, kupować i inwestować pieniądze. Więc po prostu zamierzamy stąd odejść - mówił Joe Bush z Mexico Beach.

Jednak pojawiają się też inne głosy. - Nigdzie się nie ruszamy - podkreśliła Randy June. - Spróbujemy się jakoś odbudować. Na razie tylko nie wiem jak - przyznała.

Wiało do 250 kilometrów na godzinę

Huragan Michael uderzył w południowe Stany Zjednoczone w ubiegłą środę wieczorem czasu polskiego. W krytycznym momencie klasyfikowano go jako huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Fale osiągały wysokość 3,7-4,3 metra, a wiatr wiał do 250 kilometrów na godzinę.

Sporządzane są pierwsze szacunki strat materialnych. Eksperci oceniają, że ubezpieczyciele będą musieli wypłacić od sześciu do dziesięciu miliardów dolarów odszkodowań.