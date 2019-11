Nie żyje koala uratowany z pożaru w Australii - 26-11-2019 Nie żyje Lewis - koala uratowany z płonącego buszu na wschodzie Australii. Mimo starań weterynarzy zwierzę przegrało walkę o życie. czytaj dalej

Z powodu trzęsienia ziemi życie straciło 14 osób. Jak podało ministerstwo obrony, w miejscowości Kurbin mężczyzna wskutek ataku paniki wyskoczył przez okno i się zabił. Spod gruzów w miejscowości Thumane wyciągnięto zwłoki dwóch osób, a w mieście Durres nad Morzem Adriatyckim spod zawalonych budynków wyciągnięto trzy ofiary śmiertelne. Kolejne ciała znaleziono w zawalonym budynku byłego hotelu w Durres i w północnym mieście Thumane.

Minister obrony Olta Xhacka powiedziała, że jedna z ofiar śmiertelnych to osoba, która zginęła w wypadku na odciętej przez gruzy drodze w okręgu Lezha. Około południa poinformowano o kolejnych pięciu ofiarach śmiertelnych.

Wielu rannych jest w ciężkim stanie

Do tej pory spod gruzów udało się wyciągnąć 28 osób, które przeżyły. Miejscowe media informują, że pod Durres całkowicie zawaliła się willa, w której było osiem osób. Ich losy nie są znane.

To w miastach Thumane i Durres odnotowano największe zniszczenia. Straż pożarna i wojsko przeszukują zawalone budynki. Nie wiadomo, ile osób może znajdować się pod gruzami. W tych dwóch miastach około 400 żołnierzy rozstawia namioty, by mogły się w nich schronić osoby, których domy zostały zniszczone.

Jak podaje resort zdrowia 600 osób jest rannych, a stan zdrowia wielu z nich jest ciężki. Do Albanii zmierzają grupy poszukiwawczo-ratunkowe i strażacy z wielu krajów regionu. Wszystkie szkoły w kraju zostały zamknięte.

Prezydent Albanii Ilir Meta powiedział, że sytuacja w Thumane, blisko epicentrum, jest "bardzo dramatyczna".

- Podjęto wszelkie wysiłki, aby wyciągnąć ludzi spod gruzów - zapewnił Meta. Wezwał rząd, by zwrócił się o pomoc międzynarodową.

- Dach zawalił się nam na głowę, nie wiem jak udało się nam uciec. To Bóg nam pomógł - powiedziała 48-letnia Marjana Gojka z miasta Thumane. Kobieta spała na przedostatnim piętrze pięciopiętrowego budynku, kiedy wstrząsy zniszczyły budynek.

O poranku ludzie wybiegali z domów na ulice, niektórzy z dziećmi na rękach.

W wielu miejscach nie ma prądu.

Jak pisze agencja Reutera, zniszczenia sugerują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju od 1979 roku.

Trzęsienie ziemi w Albanii (PAP/EPA)

















"To dramatyczny moment"

Premier Edi Rama przekazał, że wszystkie agencje rządowe "intensywnie pracują, aby ocalić ludzi w bardzo zniszczonych miejscach Durres i Thumane".

"To dramatyczny moment, w którym powinniśmy zachować spokój, trzymać się razem, aby poradzić sobie z tym szokiem" - napisał Rama na swoim koncie na Facebooku.

Albańskie MSW zwróciło się do mieszkańców terenów dotkniętych kataklizmem, aby unikali poruszania się samochodami w celu umożliwienia pracy służbom ratunkowym.

Wideo Zniszczenia po trzęsieniu są ogromne

Unia Europejska obiecuje pomoc

- Unia Europejska wspiera Albanię w tym trudnym momencie. Zespoły poszukiwawcze i ratunkowe z Włoch, Grecji i Rumunii są już w drodze. Ponadto chciałbym podziękować Węgrom, Niemcom, Chorwacji, Francji, Estonii, Czechom i Turcji za ich oferty pomocy w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności - podkreślił unijny komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides.

Jak podała Komisja Europejska, we wtorek rano Stylianides rozmawiał z prezydentem Albanii Ilirem Metą, zapewniając go o unijnej solidarności i gotowości do niesienia pomocy.

UE uruchomiła też system Copernicus do tworzenia zdjęć satelitarnych terenów dotkniętych trzęsieniem. Całodobowe centrum koordynacji i reagowania kryzysowego Unii Europejskiej jest w kontakcie z władzami albańskimi i monitoruje sytuację.

Komisja zadeklarowała, że w razie potrzeby gotowa jest dostarczyć też inną pomoc. UE ma również rozlokować zespół ds. ochrony cywilnej, by pomóc władzom w koordynacji reakcji i ocenie szkód.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini we wspólnym oświadczeniu ze Stylianidesem złożyła kondolencje mieszkańcom i władzom kraju. - Jesteśmy w kontakcie z rządem Albanii, aby znaleźć najlepsze sposoby, by pomóc w tym trudnym momencie - podkreślili.

Premier Albanii Edi Rama powiedział, że pomoc w walce ze skutkami kataklizmu zaoferowały UE i Stany Zjednoczone oraz państwa sąsiadujące z jego krajem.

Przyszło nad ranem

Jak podała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,4 doszło we wtorek tuż przed godziną 4. Epicentrum znajdowało się 12 kilometrów na południowy zachód od miejscowości Mamurras, a hipocentrum na głębokości 20 kilometrów. Odnotowano też do kilku wstrząsów wtórnych. Jeden z nich był odczuwalny w stolicy kraju, Tiranie, oddalonej od epicentrum o około 40 km. Wstrząsy można było też odczuć w innych regionach Bałkanów, a nawet we włoskiej Apulii.

Groźnie też w Bośni i Hercegowinie

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,4 nawiedziło we wtorek Bośnię i Hercegowinę, zaledwie kilka godzin po silnym trzęsieniu ziemi w Albanii. Jak podało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne, epicentrum znajdowało się 75 kilometrów na południe od stolicy kraju, Sarajewa.

Jak relacjonują lokalne media, nie ma informacji o ofiarach. W wyniku wstrząsów popękały ściany starszych budynków.

Wstrząsy nastąpiły o godz. 10.19 kilkanaście kilometrów od miasteczka Nevesinje w serbskiej części kraju. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów.

Jak podało Radio Nevesinje, wstrząsy trwały 10 sekund. Ludzie wybiegali na ulice z domów i hoteli. W miejscowej szkole podstawowej przerwano naukę, a przedszkole poprosiło rodziców o zabranie dzieci do domów.

Aktywność sejsmiczna w Europie (PAP/DPA/Maciej Zieliński)

Podatni na trzęsienia ziemi

We wrześniu tego roku seria stosunkowo słabych wstrząsów - o magnitudzie do 5,8 - uszkodziła w Albanii kilkaset domów. Ponad 100 osób zostało rannych. Wówczas albańskie ministerstwo obrony określiło to trzęsienie jako najsilniejsze od 30 lat. Wstrząsy odczuwalne były także w sąsiednich krajach - Macedonii Północnej i Czarnogórze.

Albania znajduje się w strefie sejsmicznej, którą co kilka dni nawiedzają wstrząsy, choć większość z nich nie jest odczuwalna.