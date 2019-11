Coraz więcej ofiar trzęsienia ziemi w Albanii

Powodzie we Włoszech. Zawalił się wiadukt w pobliżu Savony - 25-11-2019 Włochy zmagają się z niebezpieczną pogodą. Z powodu potężnych ulew w północno-zachodniej części kraju zawalił się wiadukt, który był fragmentem autostrady A6 z Turynu do Savony. czytaj dalej

Nie żyje sześć osób

Jak podała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,4 doszło we wtorek tuż przed godziną 4. Epicentrum znajdowało się 12 kilometrów na południowy zachód od miejscowości Mamurras, a hipocentrum na głębokości 20 kilometrów. Odnotowano też do kilku wstrząsów wtórnych. Jeden z nich był odczuwalny w stolicy kraju, Tiranie, oddalonej od epicentrum o około 40 km. Wstrząsy można było też odczuć w innych regionach Bałkanów, a nawet we włoskiej Apulii.

Ciała dwóch kobiet zostały wyciągnięte spod gruzów jednego z mieszkań w wiosce Thumane. W mieście Kurbin zmarł mężczyzna po tym, jak wyskoczył w ataku paniki z budynku. Spod gruzów dwóch budynków w mieście Durres wyciągnięto kolejne trzy ciała.

Jak podają lokalne media, jedną z ofiar śmiertelnych była kobieta, która zasłoniła własnym ciałem swojego wnuka.

W internecie pojawiły się nagrania zburzonego budynku w mieście Durres, położonym nad Adriatykiem, około 40 kilometrów na zachód od Tirany. Na innych nagraniach widać domy z dużymi pęknięciami i uszkodzonymi murami. W jednej z budowli brakuje ściany.

- Strażacy i żołnierze pomagają ludziom, którzy są uwięzieni pod gruzami - poinformowała rzeczniczka ministerstwa obrony. Służby są obecne w Durres i miejscowości Thumane.

Mężczyzna z opatrunkiem na policzku powiedział na antenie telewizji News24 TV, że wśród uwięzionych są jego siostra i siostrzenica.

- Rozmawiałem z nimi przez telefon. Powiedziały, że czują się dobrze i czekają na ratunek - relacjonował.

Rzecznicy rządu w rozmowie z agencją Reutera powiedzieli, że największe zniszczenia są w Durres. Kilka osób zostało zabranych do szpitala w Tiranie. Ludzie wybiegali z domów na ulice, niektórzy z dziećmi na rękach. Brakowało prądu.

Podatni na trzęsienia ziemi

We wrześniu seria stosunkowo słabych wstrząsów - o magnitudzie do 5,8 - uszkodziła w Albanii kilkaset domów. Ponad 100 osób zostało rannych. Wówczas albańskie ministerstwo obrony określiło to trzęsienie jako najsilniejsze od 30 lat. Wstrząsy odczuwalne były także w sąsiednich krajach, Macedonii Północnej i Czarnogórze.

Albania znajduje się w strefie podatnej na trzęsienia ziemi, którą co kilka dni nawiedzają wstrząsy, choć większość z nich nie jest odczuwalna.