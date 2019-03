Cyklon Idai niesie śmierć i zniszczenia. Zabitych może być ponad tysiąc

Cyklon Idai dotarł do Zimbabwe. Kilkadziesiąt ofiar, wiele zaginionych - 17-03-2019

Cyklon Idai dotarł do Zimbabwe. Zginęły co najmniej 64 osoby. Żywioł zniszczył domy, mosty i drogi. Służby mają trudności z dotarciem do poszkodowanych. czytaj dalej