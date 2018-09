"Stary! Tornado rozrywa budynek!". Nawet 12 trąb powietrznych nad stanem Wirginia - 18-09-2018 Co najmniej jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wyniku przejścia tornada nad stanem Wirginia. W porównywalnym czasie pojawiło się nawet 12 takich zjawisk. Żywioły są powiązane z pozostałościami po huraganie Florence. czytaj dalej Florence jest już posttropikalnym cyklonem. Znajduje się na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, 165 kilometrów na północny zachód od Filadelfii - informuje amerykańskie Narodowe Centrum ds Huraganów (NHC). Posttropikalny cyklon to były cyklon tropikalny, którego maksymalna prędkość wiatru nie przekracza 65 kilometrów na godzinę. Wciąż mocno pada. - Powodzie mogą wystąpić jeszcze w ten weekend i w przyszłym tygodniu. To są wciąż niepokojące wieści - powiedział Hal Austin, meteorolog Narodowej Służby Pogodowej (NWS). Ulewne deszcze mogą nawiedzić obszar północno-wschodniej części Stanów - od Pensylwanii po południową część Nowej Anglii. Szacuje się, że szkody spowodowane przez Florence wyniosą około 22 miliardów dolarów. - Ziemia jest tak przesiąknięta, że nie przyjmie większej ilości wody. Rzeki będą wylewać w kolejnych dniach - powiedział Zach Taylor z NWS. Nieprzejezdne drogi Ponad 1500 dróg w Karolinie Północnej jest nieprzejezdnych. Ekipy ratunkowe jeszcze nie dotarły do wszystkich dotkniętych zniszczeniami miejsc. "Stan dróg wciąż się zmienia" - poinformował na Twitterze we wtorek departament transportu Karoliny Północnej. Narodowa Służba Pogodowa wydała w niedzielę ostrzeżenia przed możliwością utworzenia się tornad w hrabstwie Horry w Karolinie Południowej. Mieszkańcy Myrtle Beach zaobserwowali utworzenie się trąby wodnej. Co najmniej 16 tornad pojawiło się w poniedziałek w Wirginii, gdzie zniszczonych zostało wiele budynków. Wideo Trąba wodna w okolicach Myrtle Beach (ENEX) Zabici Huragan Florence dotarł do wybrzeży Karoliny Północnej i Karoliny Południowej w piątek 14 września. Stało się to niedaleko Wrightsville Beach. Żywioł ma na koncie 32 ofiary śmiertelne. Wśród przyczyn śmierci wymienia się utonięcia, pożary, zawalone drzewa, zatrucia tlenkiem węgla, zawały, porażenia prądem. - Pamiętajcie: większość zgonów powiązanych z burzą to utonięcia w wodach wezbranych rzek, bardzo często dochodzi do nich w samochodach - mówił gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper. - Nie przejeżdżajcie przez wodę - ostrzegał.

Heard of deer swimming in flood water in Jacksonville,NC! This is real, we have video if it too on @weatherchannel !!!!! pic.twitter.com/0BsKW3w6Jn — Stephanie Abrams (@StephanieAbrams) 15 września 2018

Jeżeli mieszkacie na zagrożonym terenie, czekamy na Wasze relacje:

